ESG เปลี่ยนทิศ! นักลงทุนกว่าครึ่ง หันโฟกัส “สุขภาพมนุษย์” แซง “สภาพภูมิอากาศ”

ESG โลกกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญ เมื่อแนวคิดด้านความยั่งยืนไม่ได้พุ่งเป้าเรื่องสิ่งแวดล้อม (E-Environment) เป็นหมุดหมายหลัก แต่กำลังขยับไปสู่ “คุณภาพชีวิตของมนุษย์” อย่างชัดเจน ภายหลังรายงานจาก The Times ระบุว่า นักลงทุนมากกว่าครึ่งหนึ่งให้ความสำคัญกับ “สุขภาพ” เป็นประเด็นหลัก แซงหน้าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เคยครองอันดับหนึ่งมาโดยตลอด
ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า แนวคิด ESG (Environmental, Social, Governance) กำลังพัฒนาไปอีกขั้น โดยเฉพาะในมิติ “Social” ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในการทำงาน ความเครียดของพนักงาน ไปจนถึงความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่ส่งผลโดยตรงต่อผู้บริโภค
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ “สุขภาพ” กลายเป็นประเด็นหลัก คือผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพมากขึ้น ทั้งในแง่ของการใช้ชีวิตและการทำงาน ขณะเดียวกัน ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ภาวะหมดไฟ (burnout) และความเครียดในองค์กร ก็กลายเป็นความเสี่ยงใหม่ที่ภาคธุรกิจต้องให้ความสำคัญ
นอกจากนี้ ประเด็นด้านสุขภาพยังเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง เช่น ปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 น้ำสะอาด และสารเคมี ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทำให้ ESG ไม่ได้แยกขาดระหว่าง “โลก” และ “คน” อีกต่อไป แต่กลายเป็นระบบที่เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน
ในมุมของนักลงทุน การให้ความสำคัญกับสุขภาพยังสะท้อนถึงการมองหา “ผลกระทบที่จับต้องได้” มากขึ้น เนื่องจากประเด็นสุขภาพสามารถวัดผลและเห็นผลกระทบได้ในระยะสั้น เมื่อเทียบกับปัญหาโลกร้อนที่ต้องใช้เวลานานในการประเมินผล
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญมองว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า “Climate Change” จะถูกลดความสำคัญลง แต่เป็นการขยายขอบเขตของ ESG ให้ครอบคลุมมิติของมนุษย์มากขึ้น โดยเฉพาะในยุคที่องค์กรต้องรับผิดชอบต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อมกัน
การเปลี่ยนผ่านจาก “Save the Planet” สู่ “Save People” จึงอาจกลายเป็นนิยามใหม่ของ ESG ในปี 2026 และเป็นสัญญาณสำคัญที่ภาคธุรกิจและนักลงทุนต้องปรับตัว เพื่อสร้างความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งโลกและคุณภาพชีวิตของผู้คนในระยะยาว
อ้างอิง
https://www.thetimes.com/business/companies-markets/article/health-overtakes-climate-change-for-esg-investors-337j6kxb9?utm_source=chatgpt.com