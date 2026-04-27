สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 พร้อมมอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น

สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 และพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2569 ณ โรงแรม JW Marriott Sukhumvit กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเสวนา TEA Chat & Share ในหัวข้อ “ปรับโครงสร้าง วางรากฐานใหม่ ในโลกที่แปรเปลี่ยน” โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ได้แก่ ศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และคุณวารินทร์ สัจเดว กรรมการและประชาสัมพันธ์ สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
ในโอกาสนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ประจำปี 2569 ดังนี้
🏆 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เกียรติยศ
🔹 ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
🏆 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
🔹 ศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
🔹 รศ.ดร.พีระ เจริญพร คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
🔹 คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
🔹 คุณสุนทร สถาพร นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสถาพร เอสเตท จำกัด
🔹 คุณยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงินกลุ่มและศูนย์บริการร่วมทางการเงิน บมจ.ไทยยูเนียนกรุ๊ป
🔹 คุณอารย์ ปาลเดชพงศ์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนเด่นหล้า
🏆 รางวัลนักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง
🔹 ดร.พิมพ์นารา หิรัญกสิ หัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจและผู้บริหารสายงานวิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
🏆 รางวัลศิษย์เก่าดาวรุ่ง
🔹 คุณศิรัถยา อิศรภักดี กรรมการผู้จัดการบริษัท เวลธ์ มีอัพ จำกัด ผู้ดำเนินรายการ The Standard Wealth
🔹 คุณพริษฐ์ เที่ยงธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสตาร์ตอัพด้านการศึกษา Edsy
🔹 คุณชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
🔹 คุณมทินา วัชรวราทร Head of Investment Strategy ธนาคารกสิกรไทย Asset Management
การจัดงานในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม พร้อมทั้งเป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองทางเศรษฐกิจ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยในบริบทของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว