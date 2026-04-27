“โครงการรักษ์ลันตา” เปลี่ยนขยะสู่ประติมากรรมปูเสฉวน แบบอย่างสร้างชุมชนจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง

บี.กริม เพาเวอร์ ผนึก โรงแรมพิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา สนับสนุน “โครงการรักษ์ลันตา” ครั้งที่ 6 ร่วมปลูกฝังจิตสำนึกคัดแยกขยะแก่ชุมชน พร้อมเรียนรู้การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ในงาน “ลานตา ลันตา ครั้งที่ 21”
ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมกับ โรงแรมพิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา สนับสนุนการจัด “โครงการรักษ์ลันตา” ครั้งที่ 6 จุดพลังสร้างสรรค์จากขยะสู่ประติมากรรมปูเสฉวน ในงาน “ลานตา ลันตา ครั้งที่ 21” เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการคัดแยกขยะ การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และการสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
บรรยากาศภายในงาน “ลานตา ลันตา ครั้งที่ 21” เต็มไปด้วยความคึกคักและสีสันของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ควบคู่กับแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยหนึ่งในกิจกรรมไฮไลต์สำคัญของปีนี้ คือ “โครงการรักษ์ลันตา” การประกวดประติมากรรมจากวัสดุรีไซเคิล ภายใต้ธีม “ปูเสฉวน” สัตว์สัญลักษณ์แห่งความสมดุลของธรรมชาติชายฝั่ง ซึ่งการตัดสินได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานกรรมการ และนายศักดา สีแดง นายอำเภอเกาะลันตา พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน ภายในงานยังได้จัดพิธีมอบรางวัล โดยได้รับเกียรติจากนางสาวศศิธร กิตติธรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัล โล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดทั้ง 3 ระดับ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจของนักเรียน ครู และชุมชนรอบข้าง
สำหรับผลการประกวดประติมากรรม โรงเรียนและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ โรงเรียนบ้านเกาะปอ รับเงินรางวัล 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านคลองโตนด รับเงินรางวัล 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านสังกาอู้ รับเงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลพิเศษ ได้รับโล่และประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน, โรงเรียนบ้านคลองหิน, โรงเรียนบ้านคลองนิน, โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ, โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี, โรงเรียนวัดเกาะลันตา, โรงเรียนบ้านหลังสอด, ทีมงานบังโก้และโจ้อาดำ และทีมงานหนำหลังน้อย โดยทุกทีมที่เข้าร่วมงานต่างได้รับการยกย่องในด้านความคิดสร้างสรรค์และความตั้งใจในการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
การจัดงาน “โครงการรักษ์ลันตา” ในปีนี้ ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติอย่างล้นหลาม โดยหลายคนหยุดชื่นชมและถ่ายภาพผลงานประติมากรรม พร้อมแสดงความประทับใจในแนวคิดการนำ “ขยะ” มาสร้างคุณค่าใหม่ ซึ่งนอกจากความสวยงามของผลงานแล้ว ผู้เข้าชมยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ การลดปริมาณขยะในชุมชน และศักยภาพของวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำกลับมาสร้างสรรค์ได้อย่างน่าทึ่ง
“โครงการรักษ์ลันตา ในงานลานตา ลันตา ครั้งที่ 21 ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงความสามารถของเยาวชน แต่ยังเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเกาะลันตาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน สะท้อนให้เห็นว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมสามารถเริ่มต้นได้จากชุมชน และเติบโตสู่ระดับโลกได้อย่างแท้จริง” ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวทิ้งท้าย
จุดพลังสร้างสรรค์จากขยะ-ปลูกฝังวิถีท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
โครงการ “รักษ์ลันตา” เป็นกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญในอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน (มากกว่า 15 ปี) นับเป็นแบบอย่างของการสร้างสรรค์ให้ชุมชนตระหนักรักษ์โลก
ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจมาก เมื่อจัดการประกวดประติมากรรมจากวัสดุรีไซเคิล ภายใต้ธีม “ปูเสฉวน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนหลักจาก บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ โรงแรมพิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่เข้าร่วมขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์ในการจัดการขยะและการรีไซเคิล เน้นการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนและคนในพื้นที่เกาะลันตา ได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุเหลือใช้ สะท้อนถึง การตระหนักรู้ด้านการคัดแยกขยะ การลดปริมาณขยะ และการเห็นคุณค่าของทรัพยากร ผ่านการลงมือทำจริง
🏆 ผลรางวัล
• ชนะเลิศ: โรงเรียนบ้านเกาะปอ
• รองชนะเลิศอันดับ 1: โรงเรียนบ้านคลองโตนด
• รองชนะเลิศอันดับ 2: โรงเรียนบ้านสังกาอู้
• รางวัลพิเศษ: 9 โรงเรียนและทีมชุมชน