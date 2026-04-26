เด็กบริหารฯ ม.รังสิต คว้า 5 รางวัล จากเวทีระดับประเทศ "Young Grow ได้อีก"

นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต คว้า 5 รางวัล จากโครงการ “Young Grow ได้อีก Contest: นวัตกรรมดี..ทำคลิปก็แค่เรื่องสิวสิว” ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลพิเศษ Most Creative Clip และ Best Engagement Clip พร้อมเงินรางวัลและประกาศนียบัตร ซึ่งจัดโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ร่วมกับผู้ผลิตแบรนด์ DragKooler
นางสาวปานเนตร ขนานแข็ง (ปังปอน) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ตัวแทนทีมโพนี่ กล่าวว่า การสร้างผลงานที่น่าประทับใจจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากโครงการ Young Grow มาได้สำเร็จ นับเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนในทีม ตลอดกระบวนการทำงาน ทีมโพนี่ต้องเผชิญกับความกดดันอยู่บ้าง
เนื่องจากผลงานชิ้นนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนทุ่มเทอย่างเต็มที่ พวกเธอเลือกที่จะไม่ปล่อยให้ความคาดหวังกลายเป็นแรงกดดันที่หนักเกินไป แต่กลับมุ่งเน้นไปที่การทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดในทุกขั้นตอน
การแข่งขันครั้งนี้ทำให้ได้รับประสบการณ์และทักษะที่มีค่า โดยเฉพาะการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนในทีม รวมถึงการสร้างสตอรี่บอร์ดที่ช่วยกำหนดทิศทางของผลงานในแต่ละฉาก ตั้งแต่การคิดเนื้อเรื่อง การออกแบบคอสตูม ไปจนถึงการแสดงบทบาทในแต่ละช่วง
“พวกหนูรู้สึกตกใจมากค่ะ เพราะไม่คิดว่าจะได้รางวัลใหญ่ขนาดนี้ คิดว่าแค่ได้ทำเต็มที่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในแบบของพวกเราแล้ว รู้สึกดีใจมากจริง ๆ”
นางสาว Yuxian Wang (ยือ) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ตัวแทนทีม MEAWW กล่าวว่า เธอและเพื่อนในทีมดีใจมากที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลพิเศษ Most Creative Clip มาครองได้สำเร็จ โดยเจ้าตัวรู้สึกภูมิใจและค่อนข้างตกใจ เพราะไม่คาดคิดว่าจะได้รับรางวัลใหญ่ถึงสองรางวัล
จากการแข่งขันครั้งนี้พวกเธอได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านสื่อวิดีโอ เทคนิคการถ่ายทำ การจัดมุมกล้อง และการตัดต่อ ที่สำคัญที่สุดคือการทำงานเป็นทีม ซึ่งทำให้เห็นว่าความสามัคคีและการร่วมมือกันเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จ
“ในช่วงการแข่งขัน หนูและเพื่อนมีความกังวลค่อนข้างมาก เนื่องจากไม่ค่อยมีความถนัดด้านการทำคลิปโฆษณา และนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ได้ลองทำสิ่งใหม่ๆ จึงกลัวว่าจะทำออกมาได้ไม่ดี แต่พวกเรามองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาตัวเอง จึงพยายามทำอย่างเต็มที่และเมื่อได้ลงมือทำจริงก็เริ่มสนุกกับกระบวนการถ่ายทำ”