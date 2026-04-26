เซ็นทรัลพัฒนา ชวนช่วยชาติประหยัดพลังงาน ยกระดับมาตรการ ‘Central’s Smart Energy’ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ

๐ เปิดจอดรถฟรี 4 สาขา เชื่อมรถไฟฟ้า ได้แก่ เซ็นทรัล นอร์ธวิลล์, รามอินทรา, เวสต์เกต และแจ้งวัฒนะ เปิดให้จอด ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไปในวันจันทร์-ศุกร์ ช่วยลดภาระค่าครองชีพและค่าเดินทาง พร้อมประหยัดน้ำมันเข้าเมือง
๐ เปิดพื้นที่ Co-Working Space ชวนทำงานที่เซ็นทรัลใกล้บ้าน ลดทั้งค่าเดินทางและค่าไฟในชีวิตประจำวัน
๐ ต่อยอดแผนแม่บท ใน 44 สาขาทั่วประเทศ ตาม Roadmap มุ่งสู่ Net Zero 2050
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 189,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO₂e) เมื่อเทียบกับปี 2019
๐ กลุ่มเซ็นทรัลร่วมกิจกรรม Earth Hour ต่อเนื่องทุกปี รณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง พร้อมคนทั่วโลก ลดพลังงานได้กว่า 0.12 ล้านหน่วย เทียบเท่ากับปลูกต้นไม้กว่า 10,000 ต้น/ปี
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยสู่ความยั่งยืน และผู้นำศูนย์การค้าประหยัดพลังงาน เดินหน้ายกระดับมาตรการ ‘Central’s Smart Energy’ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 44 สาขาทั่วประเทศ ขับเคลื่อนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับสถานการณ์ด้านพลังงานของโลก พร้อมรณรงค์คนไทยร่วมใจลดพลังงานช่วยชาติ เพื่อเป้าหมายองค์กร Net Zero 2050
มาตรการประหยัดพลังงานช่วยชาติ “Central’s Smart Energy” สู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมศูนย์การค้าทั่วประเทศ
1. Smart Energy Saving เพิ่มประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน ภายในศูนย์การค้าอย่างต่อเนื่อง อาทิ
· นำเทคโนโลยี AI มาช่วยบริหารจัดการระบบปรับอากาศ โดยปัจจุบัน ระบบ AI Chiller ได้นำร่องติดตั้งแล้วที่เซ็นทรัล อยุธยา และเซ็นทรัล พระราม 9 และมีแผนขยายอีก 20 สาขาภายในปี 2569 คาดว่าจะสามารถช่วยลดการใช้พลังงานได้ มากกว่า 20 ล้านหน่วยต่อปี
· การติดตั้งระบบ Motion Sensor บันไดเลื่อน และ การควบคุมการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างในช่วงเวลากลางวัน
· การควบคุมการใช้งานของระบบไฟฟ้า (Smart Power System) ทั้งส่วนกลางและลานจอดรถ
· มาตรการติดพัดลมระบายอากาศใต้หลังคา และ Set Thermostat ที่ 33 oC
· การใช้ LED Lighting 100% ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา และปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบ High Efficiency
· ติดตั้งผ้าใบหรือสแลนกันความร้อน บน Skylight และสเปรย์น้ำบนหลังคา เพื่อลดความร้อนของแสงอาทิตย์เข้าสู่ตัวอาคาร
2. Smart Lifestyle ออกแบบศูนย์การค้า ให้รองรับการใช้ชีวิตประหยัดพลังงานและลดค่าครองชีพ
· ชวนมานั่งทำงานที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลใกล้บ้าน Co-Working Space ลดการเดินทาง ลดค่าไฟที่บ้าน
· ติดตั้ง EV Charging Station สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในสภาวะน้ำมันราคาสูง
· จอดรถฟรีที่เซ็นทรัล ประหยัดน้ำมันเข้าเมือง เปิดช่องจอดรถชั่วคราวที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 4 สาขา ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไปในวันจันทร์-ศุกร์ เพื่อช่วยประชาชน ประหยัดค่าน้ำมันและเดินทางได้สะดวกขึ้น ได้แก่
- เซ็นทรัล นอร์ธวิลล์ เปิดช่องจอด 200 คัน เริ่มวันนี้ - 30 เม.ย. 69 เวลา 06:00 – 21:00 น.
- เซ็นทรัล รามอินทรา เปิดช่องจอด 105 คัน เริ่มวันนี้ - 30 เม.ย. 69 เวลา 06:00 – 21:00 น.
- เซ็นทรัล เวสต์เกต เปิดช่องจอด 92 คัน เริ่มวันนี้ - 30 เม.ย. 69 เวลา 06:00 – 22:00 น.
- เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ เปิดช่องจอด 200 คัน เริ่มวันนี้ - 19 เม.ย. 69 เวลา 06.00-10:00 น.
3. Smart Green Energy เดินหน้าลงทุนในพลังงานสะอาด สร้างความมั่นคงในระยะยาว
· ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้ง Solar Rooftop และ Solar Carport ครอบคลุมศูนย์การค้าทั่วประเทศแล้ว 35 โครงการ จากเป้าหมาย 43 โครงการ มีกำลังการผลิตรวมกว่า 40 เมกะวัตต์ สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้มากกว่า 50 ล้านหน่วยต่อปี
· ผนึกกำลังความร่วมมือและพัฒนาพื้นที่ศูนย์การค้า เพื่อสิ่งแวดล้อม (Collaboration & Sustainable Lifestyle) เซ็นทรัลพัฒนาร่วมมือกับร้านค้าและแบรนด์ชั้นนำกว่า 2,400 ร้านค้า ผ่านโครงการ Green Partnership เพื่อลดการใช้ทรัพยากร Waste Management และร่วมกันประหยัดพลังงาน
จากการดำเนินงานมาตรการอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 189,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO₂e) สะท้อนความสำเร็จในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน นอกจากนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ระดับโลกอย่าง Earth Hour ที่เชิญชวนให้ทุกคนร่วมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อสะท้อนพลังของการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน และการดูแลโลกไปพร้อมกัน โดยสามารถลดพลังงานได้มากกว่า 0.12 ล้านหน่วย
เซ็นทรัลพัฒนาขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด Imagining better futures for all ตลอด 45 ปี สนับสนุนสังคมกว่า 5,000 ล้านบาท ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่สาธารณะ และสนับสนุนการศึกษา โดยติดอันดับ DJSI Best-in-Class ในกลุ่มอสังหาฯ ทั่วโลก 8 ปีซ้อน พร้อมกันนี้ยังจัดตั้งบริษัท Central Pattana Green Growth มุ่งลดคาร์บอน พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรผลักดันเป้าหมายด้านความยั่งยืน Net Zero 2050 ร่วมกัน รวมถึง Transform องค์กรด้วย Data & AI ผ่านแพลตฟอร์ม The 1 และ The 1 Biz ทั้งหมดนี้ เพื่อสร้าง “The Ecosystem for All” ที่เติบโตไปพร้อมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน
ติดตามความเคลื่อนไหวเซ็นทรัลพัฒนา คลิก https://www.centralpattana.co.th/th/shopping/shopping-update/lifestyle-activities