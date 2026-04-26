ผู้บริหาร แวนทีฟ เฮลธ์แคร์ เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกผู้บริจาคเงินมูลนิธิโรคไตฯ

ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ เภสัชกร กฤษฎา กิรสมุทรานนท์ ผู้อำนวยการ บริษัท แวนทีฟ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมรับพระราชทานของที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่ แวนทีฟ ประเทศไทย ได้บริจาคเงินสมทบทุนจากกิจกรรมวิ่งการกุศล Vantive Kidney Run วิ่งเพื่อคนไทย ไตแข็งแรง ให้แก่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย จำนวน 346,000 บาท ในปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2569 ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมพระนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธานก่อตั้ง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ได้ดำเนินภารกิจในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตและโรคทางเดินปัสสาวะที่ยากไร้อย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าการสนับสนุนรวมกว่า 1,680 ล้านบาทฃ
แวนทีฟ ประเทศไทย ผู้นำนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคไตระดับโลก มุ่งมั่นร่วมพัฒนาระบบการดูแลโรคไตในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนในครั้งนี้แสดงถึงความตั้งใจในการเพิ่มการเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับพันธกิจ ‘ชีวิตยืนยาว ก้าวสู่ความเป็นไปได้’ (Extending Lives Expanding Possibilities) ของแวนทีฟ ที่มุ่งยกระดับการรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 70 ปี แวนทีฟขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทของแวนทีฟ ประเทศไทย ในการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโรคไตในประเทศ ผ่านการผสานนวัตกรรมเข้ากับความรับผิดชอบต่อสังคม และการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อระบบสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืน