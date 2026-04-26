สำเร็จ!! นิวสกายฯ เชื่อมต่อโครงการกำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ป้อนพลังงานสะอาดสู่ระบบไฟฟ้าไทย

"นิวสกาย เอ็นเนอร์จี" ประกาศความสำเร็จ First Synchronization เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน (อ่อนนุช) เสริมความมั่นคงพลังงานสะอาดให้ประเทศไทย
นายนพดล พฤกษะวัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (แบงค็อก) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตไฟฟ้า ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กล่าวว่า ความสำเร็จของ First Synchronization ในครั้งนี้ ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของโครงการฯ ที่สะท้อนถึงความพร้อมของระบบและศักยภาพของเทคโนโลยีในการเปลี่ยน “ขยะ” ให้เป็น “พลังงาน” อย่างมีประสิทธิภาพ
การเชื่อมต่อดังกล่าวดำเนินการภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยส่งผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าแรงดัน 115 กิโลโวลต์ และเชื่อมต่อผ่านสถานีไฟฟ้าอ่อนนุชของการไฟฟ้านครหลวง เพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าสะอาดเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม
โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตไฟฟ้า ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานในการกำจัดขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ที่ไม่เพียงช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยในเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Waste-to-Energy) ป้อนเข้าสู่ระบบไฟฟ้า เสริมความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ
“ความสำเร็จในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงความสำเร็จของบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาด ที่ผสานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเข้ากับนวัตกรรมพลังงาน เพื่อรองรับความท้าทายในยุควิกฤตพลังงาน และขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืนในระยะยาว”นายนพดล กล่าว
ทั้งนี้ โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ตั้งอยู่บนพื้นที่ 30 ไร่ ซอยอ่อนนุช 86 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีขีดความสามารถในการกำจัดขยะไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน (รองรับสูงสุด 1,600 ตันต่อวัน) ดำเนินงานภายใต้รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน(BOT) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะของกรุงเทพมหานครที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม