สยามพิวรรธน์ x กทม.จัด Earth Day 2026 รณรงค์ให้ “อากาศสะอาด” เป็นสิทธิพื้นฐานทุกคน โชว์ “NEXTOPIA” ต้นแบบเมืองอากาศสะอาดเพื่อคนเมือง

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำระดับโลก ย้ำวิสัยทัศน์ผู้นำความคิดสร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นความยั่งยืน รุกพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากล ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดงานฉลองวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ณ NEXTOPIA ชั้น 5 สยามพารากอน ในวันที่ 22 เมษายน 2569
ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นการจัดการคุณภาพอากาศภายใต้แนวคิด “การสร้างเมืองที่ยั่งยืน” เพื่อรณรงค์ให้ “อากาศสะอาด” กลายเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ชาวเมืองทุกคนพึงได้รับอย่างเท่าเทียม ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อ 3 (สุขภาพที่ดี) ข้อ 11 (เมืองน่าอยู่) และข้อ 17 (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา) ผ่านการผสานนวัตกรรมล้ำสมัยเข้ากับมาตรการทางปกครองที่เข้มแข็งจากภาครัฐ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน "กรุงเทพมหานคร" สู่การเป็น "เมืองต้นแบบแห่งโลกอนาคต" ที่น่าอยู่และปลอดภัยสำหรับคนทุกกลุ่ม
ในโอกาสสำคัญของวันคุ้มครองโลกประจำปี 2569 นี้ สยามพิวรรธน์จึงร่วมกับกรุงเทพมหานคร ยกระดับความสำคัญของ “คุณภาพอากาศ” ซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ที่คนไทยและคนทั่วโลกกำลังเผชิญ โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ โดยกรุงเทพมหานครได้เผยถึงผลการดำเนินงานเชิงรุกตลอด 4 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2565–2569) ซึ่งกทม. สามารถลดค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองลงได้ถึงร้อยละ 50 ผ่าน “10 มาตรการหลัก” ที่ครอบคลุมตั้งแต่การประกาศเขตมลพิษต่ำ (Low Emission Zone: LEZ) การเข้มงวดตรวจจับควันดำ และการสร้างความร่วมมือ ในโครงการ Green List Plus รถคันนี้ลดฝุ่น ที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพเครื่องยนต์ เพื่อลดมลพิษจากต้นทาง พร้อมทั้งยกระดับการเฝ้าระวังผ่านแอปพลิเคชัน AIRBKK ที่รายงาน ผลคุณภาพ อากาศได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนชีวิตและปกป้องสุขภาพได้ทันท่วงที
ที่ผ่านมา NEXTOPIA ณ สยามพารากอน ดำเนินการอย่างสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของเมืองต้นแบบอากาศสะอาด โดยได้ออกแบบ และวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่ใส่ใจในทุกมิติของอากาศสะอาดภายในอาคาร (Indoor Air Quality) โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรชั้นนำระดับโลก อาทิ DAIKIN และ COWAY ในการติดตั้งระบบปรับอากาศ และเครื่องฟอกอากาศประสิทธิภาพสูงที่สามารถกำจัดเชื้อโรค และสารปนเปื้อนในอากาศได้อย่างต่อเนื่อง ผสานกับการใช้นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างจาก TOA ที่เป็นผลิตภัณฑ์ Ultra Low VOCs หรือวัสดุที่ปล่อยสารระเหยในระดับต่ำมากและปราศจากสารก่อมะเร็ง รวมถึงการนำ นวัตกรรมจากกลุ่ม The Founders และพันธมิตรกว่า 50 องค์กร มาร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่สดชื่น ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่ผู้มาเยือนตลอดเวลา ซึ่งถือเป็นโมเดลต้นแบบที่สอดรับกับนโยบาย การสร้างพื้นที่ปลอดภัยและห้องปลอดฝุ่นที่ทางกรุงเทพมหานครกำลังเร่งดำเนินการในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทั่วกรุง
ยิ่งไปกว่านั้น สยามพิวรรธน์ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด โดยได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ให้กับวงการค้าปลีกด้วยการสร้างสรรค์ NEXTOPIA ณ สยามพารากอน ในฐานะพื้นที่ Co-Creation Retail for Sustainable Lifestyle แห่งแรกของโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลถึง 2 รางวัลใหญ่ ได้แก่ มาตรฐาน อาคารเขียว EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) ระดับ Advanced และมาตรฐานเพื่อ สุขภาวะ Fitwel ระดับ 2 ดาว ซึ่งถือเป็นความสำเร็จครั้งแรกของประเทศไทย โครงการรีเทลสามารถคว้าทั้งสอง การรับรองนี้มาได้พร้อมกัน นอกจากนี้ NEXTOPIA ยังถูกออกแบบภายใต้กรอบ ESG อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีตัวอย่างดังนี้
Environmental: ลดการใช้พลังงานลงกว่า 40% เมื่อเทียบกับอาคารมาตรฐานเดียวกัน พร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศและฟอกอากาศประสิทธิภาพสูง (DAIKIN, COWAY) และวัสดุก่อสร้าง Ultra Low VOCs (TOA) ที่ลดการปล่อยสารระเหยสู่ชั้นบรรยากาศ
Social: สร้างพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาวะ (Wellness) ให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียม (Inclusive Space) พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
Governance: ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีคณะทำงานด้านความยั่งยืนโดยเฉพาะ (Sustainability Task Force) กำกับดูแลการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)
ความสำเร็จดังกล่าว ตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็น Game Changer ที่บุกเบิกแนวคิดการบริหารจัดการอาคารที่ประหยัดพลังงานและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารอย่างสูงสุด ด้วยความเชื่อมั่นว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่ จะต้องเริ่มต้นจากระบบนิเวศทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ และความร่วมมือจากพันธมิตรทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ ESG และเป้าหมาย Net Zero 2050 ของสยามพิวรรธน์อีกด้วย
สำหรับงาน Earth Day วันที่ 22 เมษายน 2569 ณ NEXTOPIA มีการจัดกิจกรรม “เมืองต้นแบบเพื่ออากาศสะอาด” เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างแรงกระเพื่อมในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็น เวทีเสวนาเจาะลึกจากผู้เชี่ยวชาญถึงต้นตอปัญหาและผลกระทบของมลพิษทางอากาศ รวมถึงความสำคัญของการผลักดัน พ.ร.บ. อากาศสะอาด ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการปัญหาฝุ่นละอองอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอาทิ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์, ดร.อุดม หงส์ชาติกุล, พรพรหม วิกิตเศรษฐ์, พ.อ. น.พ. ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์, รศ. ดร. สิงห์ อินทรชูโต พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม Green Giveaway มอบต้นไม้ฟอกอากาศฟรีให้แก่ผู้ร่วมงาน เพื่อสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่วนตัวภายในที่พัก อาศัย เพียงประชาชนร่วมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIRBKK และกดติดตาม Instagram @NEXTOPIA เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สยามพิวรรธน์และกรุงเทพมหานครมีความเชื่อมั่นร่วมกันว่า กิจกรรมในวันนี้จะเป็นการส่งสัญญาณ ความพร้อมในการขับเคลื่อนกรุงเทพฯ สู่เมืองแห่งอากาศบริสุทธิ์อย่างยั่งยืน โดยมี NEXTOPIA เป็นสัญลักษณ์ ของการผสมผสานระหว่างไลฟ์สไตล์ทันสมัยและความรับผิดชอบต่อโลก ภายใต้กรอบการดำเนินธุรกิจ ESG ที่ชัดเจน โปร่งใส และวัดผลได้ เพราะเราเชื่อว่าเมืองที่น่าอยู่และอากาศที่สะอาดจะเกิดขึ้นได้ เมื่อได้รับแรง สนับสนุน และการลงมือทำอย่างจริงจังจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาชน ./