อุตุฯ เตือนพายุฤดูร้อนรุนแรง ! วันนี้ 28 จว.เหนือ-อีสาน-กลาง เสี่ยงสูง

🎯วันนี้ (24 เมษายน 2569) กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนภัยเป็นฉบับที่ 5 เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะมีผลกระทบรุนแรงวันนี้และพรุ่งนี้ ในวันนี้คาดจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยสูงถึง 28 จังหวัดในภาคเหนือ อีสาน และภาคกลาง ขณะที่ระดับอุณหภูมิสูงสุดวานนี้ (23 เม.ย.69) 42.1 องศาเซลเซียส ในภาคเหนือ ที่ อ.เถิน จ.ลำปาง
⛈ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 5 (37/2569) เมื่อเวลา 05.00 น. เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ระบุว่าในช่วงวันที่ 24–25 เม.ย. 69 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป
🌡️พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (24 เม.ย. 69)
ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย
สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
😷 ฝุ่นละอองในระยะนี้ ภาคเหนือ และภาคกลางตอนบน มีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐาน เนื่องจากความหนาแน่นของจุดความร้อนบริเวณภาคเหนือและบริเวณใกล้เคียงมากกว่าความสามารถของการระบายอากาศ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่ง และควรสวมหน้ากาก N95 เพื่อความปลอดภัยเมื่ออยู่นอกอาคาร
🌡️พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า (ในช่วงวันที่ 24-30 เม.ย.69) :
ในช่วงวันที่ 24 – 25 เม.ย. 69 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า และลูกเห็บตกบางแห่ง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ส่วนในช่วงวันที่ 26 – 30 เม.ย. 69 ประเทศไทยตอนบนคลายความร้อนลง และยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ เนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน
สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 24 – 30 เม.ย. 69 ภาคใต้มีฝนลดลง เนื่องจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ จะมีกำลังอ่อนลง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
⚠️ข้อควรระวัง: ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด โดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน สำหรับชาวเรือทั้งบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง
ในช่วงวันที่ 23 - 25 เม.ย. 69 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย
สถานการณ์แผ่นดินไหว(ช่วงวันที่ 23 - 24 เม.ย. 69): ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 3.8 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเวียดนาม และขนาด 2.6 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด
☀️ 🥵 ร้อนไม่ไหวแล้ว ! วานนี้ (23 เม.ย. 69) 3 อันดับแรกร้อนที่สุด อันดับ1 วัดได้ 42.1 องศาเซลเซียส ในภาคเหนือ ที่ อ.เถิน จ.ลำปาง อันดับ 2 วัดได้ 41.7 องศาเซลเซียส ในภาคกลาง ที่ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี และอันดับ 3 วัดได้ 2 แห่ง 41.0 องศาเซลเซียส ที่ อ.เมือง จ.ลำปาง และที่ อ.เมือง จ.ตาก