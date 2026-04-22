เอปสันปิดแคมเปญ “วิถีไทยไร้พลาสติก” ชวนลดพลาสติก ดูแลแมวจรกว่าร้อยชีวิต

เอปสัน ประเทศไทย ปิดท้ายแคมเปญซีเอสอาร์ประจำปี “วิถีไทยไร้พลาสติก – Thai Way Says No to Plastic” ด้วยกิจกรรม “Stray Away From Plastic” ชวนลดการใช้พลาสติก พร้อมส่งต่อความห่วงใยสู่ชุมชน ผ่านการดูแลแมวจรกว่า 100 ตัว ให้มีความปลอดภัยและมีตัวตนในชุมชนมากขึ้น ณ วัดคงคา อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
กิจกรรมดังกล่าวจัดนำโดย นางสาววิสาข์ ธนวิภาคย์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายแบรนด์และสื่อสารองค์กร ชวนพนักงานและสื่อมวลชนพร้อมครอบครัว ร่วมกันสวมปลอกคอนิรภัยและป้ายระบุชื่อแมว ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติและไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ เพื่อเพิ่มการมองเห็นและความปลอดภัยของแมวจร พร้อมทั้งได้ร่วมกันบริจาคอาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับแมว เพื่อนำไปดูแลต่อเนื่อง
กิจกรรม “Stray Away From Plastic” นับเป็นกิจกรรมส่งท้ายของแคมเปญ “วิถีไทยไร้พลาสติก – Thai Way Says No to Plastic” ที่เอปสันได้จัดต่อเนื่องตลอดทั้งปี ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ได้แก่ Leaf Plastic Behind ที่ส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติอย่างใบตองทดแทนพลาสติก และ The Cooking Shack ที่สะท้อนผลกระทบของขยะขวดพลาสติกต่อภาวะโลกร้อน โดยเอปสันมีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนร่วมลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน และร่วมกันสร้างสังคมที่ยั่งยืน
นางสาววิสาข์ กล่าวว่า “กิจกรรม Stray Away From Plastic เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการต่อยอดแนวคิด ลดการใช้พลาสติกให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เอปสันหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนเห็นถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พร้อมร่วมกันดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”