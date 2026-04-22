อุตุฯ เตือนซ้ำ ! เหนือ-อีสาน-ตะวันออก เสี่ยงสูงเจอพายุฤดูร้อน 23-25 เม.ย.นี้

🎯วันนี้ (22 เมษายน 2569) กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนภัยซ้ำอีกครั้ง เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ที่จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 23–25 เมษายน 2569 โดยเฉพาะในวันที่ 24 เม.ย.69 คาดจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยสูงถึง 8 จังหวัด ได้แก่ น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย สกลนคร สระแก้ว และปราจีนบุรี
⛈ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 2 (34/2569) เมื่อเวลา 05.00 น. เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ระบุว่าในช่วงวันที่ 23–25 เม.ย. 69 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า และลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยจะเริ่มจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกก่อน ส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป
🌡️พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (22 เม.ย. 69) : ไทยตอนบนร้อนจัด – ฝนตกฟ้าคะนองบางแห่ง☀️ 🌦️
บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางแห่ง โดยมีอากาศร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ และภาคกลาง เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศร้อนถึงร้อนจัด และระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้ไว้ด้วย
อนึ่ง ในช่วงวันที่ 23–25 เม.ย. 2569 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ โดยจะเริ่มจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกก่อน ส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะได้รับผลกระทบ ในระยะถัดไป เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด
😷 ฝุ่นละอองในระยะนี้ ภาคเหนือ และภาคกลางตอนบน มีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐาน เนื่องจากความหนาแน่นของจุดความร้อนบริเวณภาคเหนือและบริเวณใกล้เคียงมากกว่าความสามารถของการระบายอากาศ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่ง และควรสวมหน้ากาก N95 เพื่อความปลอดภัยเมื่ออยู่นอกอาคาร
🌡️ พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า : ไทยตอนบนร้อนจัด – พายุฤดูร้อน บางแห่งลูกเห็บตก☀️ 🌦️
ในช่วงวันที่ 23 – 25 เม.ย. 69 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า และลูกเห็บตกบางแห่ง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ส่วนในช่วงวันที่ 26 – 28 เม.ย. 69 ประเทศไทยตอนบนคลายความร้อนลง และยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ เนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน
สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 22 – 23 เม.ย. 69 ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ เนื่องจากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ ส่วนในช่วงวันที่ 24 – 28 เม.ย. 69 ภาคใต้มีฝนลดลง เนื่องจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ จะมีกำลังอ่อนลง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
⚠️ข้อควรระวัง: ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด โดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน สำหรับชาวเรือทั้งบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง
ในช่วงวันที่ 23 - 25 เม.ย. 69 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย
☀️ 🥵 ร้อนไม่ไหวแล้ว ! อันดับ 1- 3 วัดอุณหภูมิสูงสุด วานนี้ (21 เม.ย. 69) อันดับ1 วัดได้ 41.5 องศาเซลเซียส ในภาคเหนือ อ.เถิน จ.ลำปาง อันดับ 2 วัดได้ 40.8 องศาเซลเซียส ในภาคกลาง ที่ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี และอันดับ 3 วัดได้ 38.8 องศาเซลเซียส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ในขณะที่ กรุงเทพและปริมณฑล วัดสูงสุดได้ 38.0 องศาเซลเซียส ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
พายุฤดูร้อน 23 - 25 นี้ต่างจากรอบที่แล้วแค่ไหน ?
สรุปอากาศวันนี้ 22 เมษายน 2569