บางจากฯ ส่งมอบรถดับเพลิง EV คันแรกของไทย โดยความร่วมมือกับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทฯ ร่วมส่งมอบรถดับเพลิงพลังงานไฟฟ้า (Electric Fire Truck – EV Conversion) คันแรกของประเทศไทย เพื่อให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สนับสนุนการรับมือเหตุฉุกเฉิน พร้อมลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ โดยมีผู้แทนกรรมการชุมชนร่วมรับมอบ ณ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง
รถดับเพลิง EV คันดังกล่าวได้รับการพัฒนาและดัดแปลงเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัท บางจากฯ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2566 ครอบคลุมการพัฒนาและดัดแปลงรถดับเพลิง ตลอดจนงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านยานยนต์สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยมลพิษโดยยังคงประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจดับเพลิงและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างครบถ้วน สะท้อนถึงการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาชุมชนของบริษัทฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่
ภายหลังการส่งมอบ นายชัยวัฒน์และคณะผู้บริหารได้ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้นำและผู้แทนชุมชน เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ เพื่อแสดงความเคารพและสืบสานประเพณีไทย พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนในพื้นที่ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง