CPN ผนึก UNDP เดินหน้าโครงการ “Better Futures Project 2026: อนาคตใกล้ฉัน” ปีที่ 5

๐ เซ็นทรัลพัฒนา ผนึกกำลัง UNDP กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ และพันธมิตร เปิดตัวโครงการ “Better Futures Project 2026: อนาคตใกล้ฉัน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
๐ เดินหน้าแพลตฟอร์มพัฒนาเยาวชนไทย ขับเคลื่อน SDGs สู่การเปลี่ยนแปลงจริง
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all เชื่อมโยงธุรกิจหลักทั้งศูนย์การค้า, อาคารสำนักงาน, โรงแรม และที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมภาคีเครือข่าย เดินหน้าเปิดตัวโครงการ “Better Futures Project 2026: อนาคตใกล้ฉัน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในฐานะโปรแกรมพัฒนาเยาวชนไทยด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคที่สุดของประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพเยาวชน ในรูปแบบ Youth-led Solutionsตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงอุดมศึกษา ให้สามารถพัฒนาไอเดีย นวัตกรรม และแคมเปญที่สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการบริโภค ชุมชน และธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้จริง
โครงการมุ่งสร้าง “Platform of Opportunity” ที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้–ออกแบบ–ทดลอง–สื่อสาร และต่อยอดสู่การลงมือทำจริง ผ่านโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่เชื่อมโยงกับบริบทชีวิตประจำวัน ครอบคลุมมิติ Profit, People, และ Planet โดยเน้นการลดช่องว่างระหว่างความตั้งใจและการลงมือทำ (Intention–Action Gap) ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติและเครื่องมือด้านการสื่อสารสมัยใหม่
โครงการ “Better Futures Project 2026: อนาคตใกล้ฉัน” ครอบคลุมการพัฒนาเยาวชนในทุกช่วงวัย โดยแบ่งรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมตามระดับการศึกษา ได้แก่
1.ระดับประถมศึกษา: เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ อาทิ ศิลปะ การแสดง โครงงาน และการสื่อสาร
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น: พัฒนาเป็น Clip Creator เพื่อสื่อสารประเด็นสังคมและสิ่งแวดล้อม
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย: พัฒนา Scalable Solutions และ Impactful Campaigns ที่สามารถต่อยอดเชิงธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้จริง
โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) ทั้งด้านการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการออกแบบแคมเปญ พร้อมโอกาสในการสร้างผลงานระดับประเทศ เรียนรู้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และต่อยอดสู่เครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน
โครงการ “Better Futures Project #5 อนาคตใกล้ฉัน: แพลตฟอร์มประลองไอเดีย SDGs เยาวชนไทยที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคที่สุด" ดำเนินการร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ผ่านโครงการนักสร้างการเปลี่ยนแปลง เยาวชนและสื่อมวลชนเพื่อธุรกิจที่รับผิดชอบซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด และพันธมิตร ดำเนินการอบรมโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับกลุ่มเยาวชน อาทิ Change Lab และ WE Tech Consulting โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้ ออกแบบ ทดลอง สื่อสาร และสร้างการเปลี่ยนแปลงจริง ผ่านการพัฒนา Solution ต้นแบบไอเดียแก้ไขปัญหา และแคมเปญสื่อสาร เพื่อสร้างสังคมการบริโภคด้วยความรับผิดชอบ การดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Roadshow ครอบคลุม 5 ภูมิภาค และรอบตัดสินระดับประเทศ ดังนี้
๐ ภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร)
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค ชั้น 6 (at Work)
เปิดรับสมัครวันที่ 16 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2569
จัดกิจกรรมวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2569
๐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น)
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น (พื้นที่ Hall)
เปิดรับสมัครวันที่ 16 เมษายน – 2 มิถุนายน 2569
จัดกิจกรรมวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2569
๐ ภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง)
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง (พื้นที่ Hall)
เปิดรับสมัครวันที่ 16 เมษายน – 8 มิถุนายน 2569
จัดกิจกรรมวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2569
๐ ภาคใต้ (จังหวัดภูเก็ต)
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต (พื้นที่ Hall)
เปิดรับสมัครวันที่ 16 เมษายน – 29 มิถุนายน 2569
จัดกิจกรรมวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2569
๐ ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ (พื้นที่ Hall)
เปิดรับสมัครวันที่ 16 เมษายน – 27 กรกฎาคม 2569
จัดกิจกรรมวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2569
รอบตัดสินและการแสดงผลงาน (Final Round & Showcase)
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (พื้นที่ Hall)
จัดกิจกรรมวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2569
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ อาทิ การแข่งขันพัฒนาไอเดียด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน เวิร์กชอป นิทรรศการจากพันธมิตร พื้นที่แสดงผลงาน และมหกรรมออกบูธจากสถานศึกษาและองค์กรชั้นนำ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และลงมือทำจริงในบริบทพื้นที่
โครงการนี้สะท้อนบทบาทของเซ็นทรัลพัฒนาในการเป็น “Center of Life” และแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยง Sustainable Ecosystem ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเยาวชน พร้อมทั้งตอกย้ำความร่วมมือกับ UNDP ผ่านโครงการนักสร้างการเปลี่ยนแปลง ในการขับเคลื่อนการบริโภคอย่างรับผิดชอบและไลฟ์สไตล์ที่ยั่งยืน การเคารพสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ พร้อมสร้าง Youth-led Solutions ที่สามารถต่อยอดสู่การใช้งานจริงในระดับชุมชนและประเทศ
เยาวชนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงปิดรับสมัคร ตามกำหนดการของแต่ละภูมิภาค ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้
๐ ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น: https://forms.gle/jGC2wBFLDwtHJQyG8
๐ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / อาชีวศึกษา / มหาวิทยาลัย: https://forms.gle/qkiPRVxm9RY41eXn9
ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่:https://www.centralpattana.co.th/th/shopping/shopping-update/event/1600