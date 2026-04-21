‘ดร.ธรณ์’ เตือนวิกฤตโลกสองเด้ง !! สงครามตะวันออกกลาง (ไม่จบ) +เอลนีโญ (มาแล้ว)

ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊ก Thon Thamrongnawasawat วานนี้ (20 เมษายน 2569)
หยุดยาวผ่านไป กลับเข้าช่วงทำงาน ขอสรุปสถานการณ์ต่างๆ ให้เพื่อนธรณ์ครับ
สงคราม - ยังไม่จบ อิหร่านยังไม่เข้าร่วมเจรจารอบใหม่ ช่องแคบปิด น้ำมันกลับมาอยู่ที่ 95+ ต้องตามดูวันสองวันนี้ ก่อนหมดเวลาหยุดยิงในวันพุธ
ยังมีข่าวว่าอเมริกาบุกเรือขนส่งอิหร่าน อิหร่านประกาศว่าละเมิดสัญญาหยุดยิง จะตอบโต้ (มีข่าวว่ายิงโดรนใส่เรือรบอเมริกา แต่ยังไม่ยืนยัน)
เอลนีโญ - โอกาสเกิด 60+% ในเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2569 หมายความว่าคงมาและจะแรงขึ้นเรื่อยๆ ไปจนสิ้นปีเป็นอย่างน้อย
หน้าร้อนที่อุณหภูมิกระฉูดอยู่ตอนนี้ ไม่ได้เกิดจากเอลนีโญเพราะยังไม่มา แต่เกิดเพราะโลกร้อนล้วนๆ
ขนาดเราอยู่ในภาวะเป็นกลางยังขนาดนี้ ไม่อยากคิดว่าปีหน้า ถ้าเอลนีโญไม่จบจนหน้าร้อน มันจะขนาดไหน 🥵
เอลนีโญของจริงจะส่งผลกระทบช่วงครึ่งหลังของปีนี้ โดยเฉพาะฝนปลายปีอาจมีน้อย ต้องระวังภาคใต้ที่หน้าฝนตรงกับช่วงเอลนีโญแรง อาจทำให้ฝนน้อยกว่าปีก่อน
หน้าแล้งปีหน้าต้องระวังให้ดี เพราะฝนอาจเติมน้ำในปีนี้ไม่มาก
แม้เอลนีโญอาจทำให้แล้งในภาพรวม แต่พายุ/ไต้ฝุ่นฝั่งเอเชียอาจรุนแรงขึ้น ต้องระวังพวกที่อาจแรงมาถึงไทย
พื้นที่ได้รับผลจากไต้ฝุ่น/น้ำท่วมฉับพลันในภาคเหนือ/อีสานตอนบน ต้องเตรียมรับมือให้ดี
ทะเล - ไม่เกิดปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ (ถ้าจะเกิดต้องเริ่มตั้งแต่ปลายมีนา) อาจมีเปลี่ยนสีบ้าง ไม่ต้องห่วงมาก
แต่ที่ต้องห่วงคือปีหน้า หวังว่าเอลนีโญจะไม่ลากยาว
หญ้าทะเลบางแห่งเริ่มดูดีขึ้นกว่าปีก่อนๆ เล็กน้อย อาจเป็นเพราะระบบนิเวศปรับสมดุล รวมถึงที่ผ่านมา 2 ปีเป็นลานีญากับภาวะเป็นกลาง ไม่โดนเอลนีโญ
หรืออาจเป็นเพราะพะยูนตายไปเยอะ จึงไม่มีสัตว์มากิน 😢
อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามต่อไป โดยเฉพาะพื้นที่แหล่งหญ้าที่ไม่มีพะยูน จะช่วยบอกได้ว่าสถานการณ์โดยรวมเป็นอย่างไร
สัตว์หายาก - พะยูนตายตัวแรก (ตัดหัว) มีโลมาป่วยเกยตื้น กรมทะเลนำมาเลี้ยงและพยายามช่วยอยู่ตอนนี้
ส่งกำลังให้คุณหมอและทุกคนครับ
การท่องเที่ยว - แม้สงกรานต์มีคนมามากมาย แต่บางแห่งเป็นคนในพื้นที่หรือคนเที่ยวใกล้
หลังสงกรานต์เป็นช่วงเหนื่อยหนัก คนประหยัดขึ้น ข้าวของแพงขึ้น
เครื่องบินเริ่มโดนหนัก น้ำมันแพง/เริ่มขาดแคลน เป็นกันทั่วโลก
หากสงครามยังไม่จบ เราจะเห็นสายการบินแคนเซิลไฟลท์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นักท่องเที่ยวต่างชาติแม้อยากมาก็มาไม่ได้
สรุป - หากสงครามยังไม่จบ ราคาน้ำมัน/เงินเฟ้อ อาจมาชนกับเอลนีโญที่ทำให้ฝนฟ้าแปรปรวน กลายเป็น 2 เด้ง
รายได้อาจไม่ได้ตามคาด รายจ่ายมีเพิ่มขึ้นเกินคาด
ขอเพื่อนธรณ์จงสู้ !