อุตุฯ เตือนเหนือ-อีสาน 8 จว.เสี่ยงสูงเจอพายุฤดูร้อน 23-25 เม.ย.นี้ !

🎯เช้านี้ (21 เมษายน 2569) กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนภัยพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 23–25 เมษายน 2569 🌦️โดยเฉพาะในวันที่ 24 เม.ย.69 คาดจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยสูงถึง 8 จังหวัด ได้แก่ น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย สกลนคร สระแก้ว และปราจีนบุรี
🌦️ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่1 (33/2569) เมื่อเวลา 05.00 น.ระบุว่า ในช่วงวันที่ 23–25 เม.ย. 69 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า และลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยจะเริ่มจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกก่อน ส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป
ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิต ทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย
จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
⛈ด้านเพจเฟซบุ๊ค แจ้งเตือนอากาศ เตือนว่า พายุฤดูร้อนระลอกต่อไป โดนทั่วไทยตอนบน ทุกภาค เป็นระลอกที่รุนแรงสุดๆของเดือนนี้ อาจจะเจอลมแรงถึงขั้นวาตภัย และมีพายุลูกเห็บถล่ม เริ่มจากภาคอีสาน เหนือ กลาง ตะวันออก ตามลำดับ ตั้งแต่ช่วงวันที่ 23-26 เมษายนนี้ (ดูภาพข้างบน)
ภาพที่ 1 ซ้ายมือ วันที่ 23 ***เสี่ยงรุนแรง บางพื้นที่ (เน้นภาคเหนือ และภาคกลาง)
ภาพที่ 2 ขวามือ วันที่ 24 ***เริ่มรุนแรง บางพื้นที่ (โดนทุกภาคในไทยตอนบน เริ่มจากอีสาน เหนือ กลาง ตะวันออก ตามลำดับ)
ภาพที่ 3 ซ้ายมือ วันที่ 25 ***รุนแรงสุดๆ หลายพื้นที่ (โดนทุกภาคในไทยตอนบน เริ่มจากอีสาน เหนือ กลาง ตะวันออก ตามลำดับ)
ภาพที่ 4 ขวามือ วันที่ 26 ***รุนแรง บางพื้นที่ (เน้นภาคเหนือด้านตะวันตก)