กทม. หนุนช่อง 7 ภาคีเครือข่าย ส่งต่อพลาสติกรีไซเคิล คืนสู่ระบบ ในกิจกรรม “มือวิเศษสัญจร x บ้านนี้ไม่เทรวม"

นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม รับมอบขวดพลาสติกจาก บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7HD)
ซึ่งได้รวบรวมจากกิจกรรมรักษ์โลก คนปรับโลกเปลี่ยน สนับสนุนโครงการมือวิเศษกรุงเทพ แยกเพื่อให้…พี่ไม้กวาด ที่ดำเนินการรวบรวมขวดพลาสติกและนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเป็นชุดปฏิบัติงาน และส่งมอบให้แก่พนักงานกวาดของกรุงเทพมหานครใช้สวมใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่เพื่อความปลอดภัย ในกิจกรรม “มือวิเศษสัญจร x บ้านนี้ไม่เทรวม" ณ ศาลาว่าการ กทม. ดินแดง เมื่อวันที่18 เม.ย.ที่ผ่านมา
โดยรวบรวมส่งมอบพลาสติก 260 กก. (ครั้งที่ 1 จำนวน 122 กก. ครั้งที่ 2 จำนวน 138 กก.) เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 29 ต้น ซึ่งช่วยดูดซับก๊า คาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 273 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
กิจกรรม “มือวิเศษสัญจร x บ้านนี้ไม่เทรวม" ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดงกรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีเครือข่ายมือวิเศษกรุงเทพ จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนประชาชนเคลียร์บ้าน คัดแยกขยะ ส่งต่อเข้าสู่ระบบการจัดการ สร้างประโยชน์ สร้างรายได้ อาทิ
#ขยะรีไซเคิล (นำมาขายสร้างรายได้ หรือบริจาคสร้างบุญให้แก่โครงการมือวิเศษกรุงเทพ แยกเพื่อให้…พี่ไม้กวาด)
#ขยะกำพร้า (ขยะที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น กล่องโฟมใส่อาหาร ช้อน ส้อมพลาสติก ถุงแกง ซองขนม เป็นต้น เพื่อส่งเผาเป็นเชื้อเพลิงทดแทน ลดการส่งขยะสู่บ่อฝังกลบ) และ
#ขยะอันตราย นำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
ในวันนั้นมีภาคีเครือข่าย ร่วมรับมอบส่งต่อขยะเข้าสู่ระบบการจัดการอย่างถูกต้อง ได้แก่ 1. ภาคีมือวิเศษกรุงเทพ X โครงการวน เปิดรับกล่อง UHT และซองวิบวับ พร้อมแยกองค์ประกอบขยะ และนำไปผลิตอิฐรีไซเคิล รวมถึงหลังคาเมทัลชีท 2. Recycle Day เปิดรับซองวิบวับ แลกฟรีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กาแฟ ฯลฯ 3. Waste Buy Delivery รับซื้อขยะรีไซเคิลในราคาพิเศษ หรือหากต้องการบริจาครายได้จากการขายเข้าร่วมโครงการมือวิเศษกรุงเทพ แยกเพื่อให้…พี่ไม้กวาด ได้เช่นกัน 4. 5. ร่วมสนุกรับ “Trash Partition” เปลี่ยนถังเทรวมให้เป็นถังแยกขยะ จากโครงการนำร่องของ กทม. 6.C3Leng ร่วมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ พร้อมเชิญชวนร่วมสนุกลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย 7.รับซื้อน้ำมันพืชเก่าใช้แล้ว โดย Moltec Gen
นอกจากนี้ สำนักสิ่งแวดล้อม ยังร่วมจัดกิจกรรม น้ำมันเก่าแลกน้ำมันใหม่ รับแลกน้ำมันเก่าจากการประกอบอาหาร ปริมาณ 1 ลิตร แลกรับ น้ำมันพืชใหม่ ปริมาณ 250 ml. และการให้คำแนะนำในการเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวม : แยกขยะลดค่าธรรมเนียม DIY ถังหมัก OK ตัวช่วยกำจัดขยะเศษอาหารในครัวเรือน พร้อมรับกลับบ้านได้เลย รวมถึงรับส่งต่อเสื้อผ้าสภาพดี เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรม “ตลาดปันสุข” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2569 ในกิจกรรม “สายแฟ...แคร์โลก พลัส”
ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถร่วมคัดแยกขยะ และนำมาส่งต่อเข้าสู่ระบบการจัดการได้อย่างต่อเนื่องกับกิจกรรม มือวิเศษสัญจร X บ้านนี้ไม่เทรวม ณ ศาลาว่าการ กทม. ดินแดง ทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน ตลอดปี 2569