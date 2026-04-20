เฟดเอ็กซ์ เสริมทัพรถอีวีในประเทศไทย ตอกย้ำเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2583

เมื่อเร็วๆ นี้ เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส คอร์ปอเรชั่น (Federal Express Corporation) หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด่วนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศเสริมทัพรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ปลอดการปล่อยไอเสียทางท่อเพิ่มเติมอีก 8 คัน เพื่อใช้ในการรับ–ส่งพัสดุในประเทศไทย ส่งผลให้ปัจจุบัน เฟดเอ็กซ์ มีจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ปฏิบัติงานรวมทั้งหมด 12 คันในประเทศ
รถยนต์ไฟฟ้าชุดใหม่นี้มีระยะวิ่งสูงสุดราว 275 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง และจะถูกนำไปใช้ในการบริการรับ-ส่งพัสดุในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีการจราจรหนาแน่นเป็นหลัก ได้แก่ กิ่งแก้ว, ร่มเกล้า, สุขสวัสดิ์, เจริญนคร, ราษฎร์บูรณะ, เพชรเกษม และบางแค ด้วยคุณสมบัติของเครื่องยนต์ที่เงียบกว่า และปราศจากการปล่อย
มลพิษออกจากท่อไอเสีย ทำให้รถยนต์เหล่านี้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมืองได้อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่เริ่มใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเมื่อปี 2565 เฟดเอ็กซ์ สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ได้แล้วกว่า 27.51 เมตริกตัน และจากการเพิ่มรถยนต์ไฟฟ้าในครั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกได้ถึง 82.53 เมตริกตันต่อปี
“การขยายการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการก้าวสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2583 ของเฟดเอ็กซ์” นายศศธร ภาสภิญโญ กรรมการผู้จัดการ เฟดเอ็กซ์ ประเทศไทย กล่าว “การนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาปรับใช้ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซจากการดำเนินงานเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างเครือข่ายการจัดส่งของเราให้มีความชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เมืองของพวกเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น พร้อมไปกับการมอบประสบการณ์การจัดส่งที่ราบรื่นกว่าเดิมให้กับลูกค้าของเรา”
การเพิ่มจำนวนรถยนต์ไฟฟ้า(EV) ในประเทศไทยยังสอดคล้องกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ในการบรรลุ ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2608
ในระดับสากล เฟดเอ็กซ์ ได้ดำเนินการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ด้วยเลือกใช้เทคโนโลยี
ยานยนต์ที่เหมาะสมกับรูปแบบการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งพัฒนาโซลูชันด้านพลังงานหมุนเวียนและลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีชาร์จ เพื่อรองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นในอนาคต