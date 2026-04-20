“ไบโอพลาสติก” ไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่คือทางรอด : เปลี่ยนผ่านรับมือความผันผวนของโลก

•วัสดุชีวภาพ “ไบโอพลาสติก” กลายเป็นวัสดุโดดเด่นแห่งอนาคตท่ามกลางวิกฤตพลังงานน้ำมัน และโลกร้อนที่รุนแรงขึ้น
•รู้หรือไม่ ! PLA ไบโอพลาสติกที่ผลิตจากอ้อย ข้าวโพด และมันสำปะหลัง ไม่ใช่แค่ “วัสดุทางเลือก” แต่เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมวัสดุไปสู่แนวทางใช้ทรัพยากรหมุนเวียน
•จับตา GC และ Cargill เคาะร่วมทุนใน NatureWorks ภายใต้แบรนด์ Ingeo™ เดินหน้าพัฒนาโรงงานผลิต PLA แบบครบวงจรในประเทศไทย
เมื่อโลกกำลังมองหาวัสดุแห่งอนาคต “วัสดุชีวภาพ” (Bio-based Materials) ยังคงเป็นคำตอบที่น่าจับตาเสมอ แม้วัสดุชีวภาพจะถูกพูดถึงมากขึ้นท่ามกลางความผันผวนด้านพลังงาน แต่แท้จริงแล้ว วัสดุกลุ่มนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ หากเป็นหนึ่งในแนวทางที่อุตสาหกรรมทั่วโลกให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง จากบทบาทในการพัฒนาวัสดุที่เชื่อมโยงทั้งนวัตกรรม การใช้งานจริง ความยั่งยืน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะยาว ทั้งในมิติของการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบ และการเปิดทางเลือกใหม่ให้กับภาคการผลิต
วัสดุชีวภาพ คือ วัสดุที่ผลิตหรือพัฒนาจากวัตถุดิบจากพืชและธรรมชาติที่สามารถทดแทนได้ เช่น อ้อย ข้าวโพด หรือมันสำปะหลัง เพื่อนำมาแปรรูปและต่อยอดสู่การใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม จึงเป็นหนึ่งแนวทางสำคัญของการพัฒนาวัสดุแห่งอนาคตที่มีความยั่งยืน
• ใช้วัสดุชีวภาพทดแทน ตอบโจทย์โลกสีเขียว
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา วัสดุชีวภาพได้รับความสนใจจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งผู้ผลิต เจ้าของแบรนด์ ผู้พัฒนานวัตกรรม และผู้บริโภค เพราะเป็นหนึ่งในแนวทางที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ได้หลายมิติพร้อมกัน ทั้งนี้วัสดุชีวภาพครอบคลุมตั้งแต่สารเคมีชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพ วัสดุจากเส้นใยธรรมชาติ ไปจนถึงวัสดุสำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม และหนึ่งในกลุ่มที่ผู้คนคุ้นเคยมากที่สุดคือ ไบโอพลาสติก (Bioplastics)
ความน่าสนใจของไบโอพลาสติก ไม่ได้อยู่ที่ความใหม่เพียงอย่างเดียว แต่คือการตอบโจทย์ให้กับโลกยุคใหม่ที่มีเป้าหมายลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก สาเหตุสำคัญของโลกร้อนทวีความรุนแรงขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ท่ามกลางโลกที่กำลังมองหาความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น และความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดวิกฤตพลังงานน้ำมัน (วัตถุดิบจากฟอสซิล) เนื่องจากสงครามตะวันออกกลางกลายเป็นปัจจัยเร่งที่สำคัญให้โลกต้องหาหนทางเปลี่ยนผ่าน
• ไบโอพลาสติก PLA : การเปลี่ยนผ่านสำคัญของอุตสาหกรรมวัสดุ
ภายใต้ภาพใหญ่จากภาวะโลกร้อน และความไม่แน่นอนของวิกฤตน้ำมันดังกล่าว ไบโอพลาสติกจึงเป็นหนึ่งในวัสดุโดดเด่นที่เข้ามาทดแทนได้ เพราะสามารถเชื่อมโยงทั้งกับชีวิตประจำวันและการใช้งานในระดับอุตสาหกรรม
ไบโอพลาสติก คือ พลาสติกที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบจากพืชหรือทรัพยากรธรรมชาติทดแทนได้ทั้งหมดหรือบางส่วน จึงเป็นอีกทางเลือกนอกเหนือจากพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบจากฟอสซิลอย่างเดียว จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยเพิ่มความหลากหลายของแหล่งวัตถุดิบ และเปิดทางเลือกใหม่ให้กับอุตสาหกรรมที่กำลังมองหาวัสดุสำหรับอนาคต
ในบรรดาไบโอพลาสติกหลายประเภท PLA (Polylactic Acid) เป็นวัสดุที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง เพราะสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ทรัพยากรหมุนเวียนจากพืชสามารถต่อยอดไปสู่การใช้งานในระดับอุตสาหกรรมได้จริง
PLA เป็นพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากทรัพยากรหมุนเวียนจากอ้อย ข้าวโพด และมันสำปะหลัง ซึ่งสะท้อนแนวทางการพัฒนาวัสดุที่ไม่ได้มองเพียงปลายทางของผลิตภัณฑ์ แต่ให้ความสำคัญตั้งแต่วัตถุดิบต้นทาง กระบวนการผลิต ไปจนถึงการสร้างมูลค่าในห่วงโซ่อุตสาหกรรม
ด้วยเหตุนี้ ไบโอพลาสติกจึงไม่ใช่เพียง “วัสดุทางเลือก” แต่เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมวัสดุไปสู่แนวทางที่หลากหลาย สมดุล และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกมากขึ้น
• GC และ Cargill กับการร่วมทุนใน NatureWorks
เพื่อร่วมขับเคลื่อนทิศทางดังกล่าว GC ได้ร่วมทุนกับ Cargill ใน NatureWorks ผู้ผลิต PLA ภายใต้แบรนด์ Ingeo™ ที่เป็นที่รู้จักในระดับโลก พร้อมเดินหน้าพัฒนาโรงงานผลิต PLA แบบครบวงจรในประเทศไทย
โครงการนี้สะท้อนถึงอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการต่อยอดอุตสาหกรรมวัสดุชีวภาพในภูมิภาค และตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
• โรงงาน NatureWorks ที่นครสวรรค์ อีกก้าวของวัสดุแห่งอนาคต
โรงงาน NatureWorks ที่จังหวัดนครสวรรค์ คืออีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุชีวภาพในไทย โดยโครงการนี้กำลังเดินหน้าสู่การเป็นโรงงานผลิต PLA แบบครบวงจร
ความสำคัญของโรงงานแห่งนี้ไม่ได้อยู่เพียงในมิติของกำลังการผลิต แต่ยังรวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรชีวภาพ การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุตสาหกรรม และการเปิดโอกาสใหม่ให้กับตลาดวัสดุชีวภาพในเอเชีย
จากจุดเริ่มต้นของการก่อสร้างเมื่อปี 2023 มาถึงวันนี้โครงการ NatureWorks นครสวรรค์กำลังเข้าใกล้อีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญ ในฐานะโรงงานผลิต PLA แบบครบวงจรที่สะท้อนพลังของความร่วมมือระหว่าง GC และ NatureWorks รวมถึงทิศทางใหม่ของอุตสาหกรรมวัสดุในโลกที่กำลังเปลี่ยนไป
เมื่อโลกเผชิญความผันผวนด้านพลังงานมากขึ้น วัสดุจากพืชจึงยิ่งมีบทบาทในฐานะอีกหนึ่งทางเลือกของอนาคต ที่ทั้งใช้งานได้จริง เชื่อมโยงกับความยั่งยืน และตอบโจทย์โลกที่ต้องการทางรอดใหม่มากกว่าที่เคย