‘ทิสโก้ร่วมใจ’ มอบแท็บเล็ตส่งเสริมการศึกษายุคดิจิทัล รร.บ้านทุ่งสว่าง

กลุ่มทิสโก้ นำโดย นายประสาน ธนาวรรธนกุล ผู้จัดการธนาคารทิสโก้ พร้อมด้วยพนักงานธนาคาร สาขาสุรินทร์ และพนักงานสมหวัง เงินสั่งได้ สาขาในพื้นที่ ส่งมอบแท็บเล็ตมือสองจากธนาคารทิสโก้ และสมหวัง เงินสั่งได้ ที่มีสภาพดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 32 เครื่อง ให้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสนั่น ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เป็นผู้แทนรับมอบ
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอาคารเรียนจากโครงการ ‘ทิสโก้ร่วมใจ16’ นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้ยังให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างเท่าทันในยุคดิจิทัล อุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในปัจจุบันจึงมีความสำคัญเช่นเดียวกัน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ การพัฒนาทักษะการค้นคว้าด้วยตนเองในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและความรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด