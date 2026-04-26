เสริมอาวุธทางความคิด!! ทิสโก้ x กอช. ลุยเวิร์กชอปแก้หนี้ เติมทักษะการเงินให้พี่น้องนาวิกโยธิน

นางสาวศศิกานต์ กลึงเทศ และนางสาวภวันตรี กำแพงแก้ว หน่วยงานการตลาดดิจิทัลและพัฒนาลูกค้า ฝ่ายสินเชื่ออเนกประสงค์ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) พร้อมพนักงานสมหวัง เงินสั่งได้ สาขาสัตหีบ และสาขาอู่ตะเภา ลงพื้นที่ให้ความรู้ ‘ฉลาดเก็บ ฉลาดใช้’ ผ่านการบรรยายเชิงปฏิบัติการแก่กำลังพลกองทัพเรือ จำนวน 40 นาย โดยมี น.อ.ปราการ ขำฉวี ผู้อำนวยการกองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ ให้การต้อนรับ ณ อาคารเรียนศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะการสำรวจภาระหนี้อย่างเป็นระบบ การจำแนกประเภทหนี้ และการวางแผนจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเจาะลึก รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของการออมเงินเพื่อความมั่นคงทางการเงินและคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ เป็นการวางรากฐานให้กำลังพลสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้สร้างความมั่นคงทางการเงิน และต่อยอดสู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนภายในหน่วยงานได้อย่างยั่งยืน