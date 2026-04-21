DRS ผนึก B.Grimm Power และ SCG Cleanergy ขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่

DRS by REPCO NEX ใน SCGC จับมือยักษ์ใหญ่วงการพลังงานสีเขียว เปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่พลังงานสะอาด ลดใช้พลังงานจากน้ำมัน
บริษัท เร็ปโก เน็กซ์ จำกัด (REPCO NEX) ในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) ร่วมกับ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (B.Grimm Power) และบริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด (SCG Cleanergy) ผนึกกำลังยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน มุ่งขยายสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด ลดใช้พลังงานจากน้ำมัน พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ล่าสุด ได้ลงนามความร่วมมือ “โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ (Solar Utility Scale) ขนาด 247 เมกะวัตต์” สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งานประมาณ 100,000 ครัวเรือน ในจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ และสระบุรี ตั้งเป้าเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในปี 2570 ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้สูงสุดประมาณ 200,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (tCO2e) หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า 2,785 ต้น
ความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสามองค์กรได้นำความเชี่ยวชาญมาผสมผสานและต่อยอดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของโครงการฯ โดย REPCO NEX ในกลุ่มธุรกิจ SCGC ได้นำโซลูชันด้านการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน และดิจิทัลโซลูชันอัจฉริยะครบวงจรสำหรับภาคอุตสาหกรรม หรือ DRS by REPCO NEX (Digital Reliability Solutions by REPCO NEX) มาช่วยเพิ่มความเสถียร และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานในระยะยาว ในขณะที่ SCG Cleanergy มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดแบบครบวงจร และB.Grimm Power ที่มีจุดแข็งด้านการลงทุนและบริหารสินทรัพย์พลังงาน
นายอรรถพงศ์ สถิตมโนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด กล่าวว่า “SCG Cleanergy พร้อมร่วมขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศอย่างเต็มรูปแบบ โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างพันธมิตรชั้นนำอย่าง B.Grimm Power และ REPCO NEX ในกลุ่มธุรกิจ SCGC เพื่อยกระดับการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งได้ผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม คาดว่าโครงการดังกล่าว จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 200,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี”
ด้านนายนพเดช กรรณสูต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศไทย มาเลเซีย และโซลูชันธุรกิจอุตสาหกรรม บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า “พลังงานสะอาดเป็นหัวใจสำคัญของความมั่นคงด้านพลังงานและการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ 247 เมกะวัตต์นี้ เป็นอีกก้าวสำคัญของ B.Grimm Power ในการขยายธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน และสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทยภายในปี 2050 ด้วยความร่วมมือกับ SCG Cleanergy และ REPCO NEX ในกลุ่มธุรกิจ SCGC จะช่วยให้โครงการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงในระยะยาว ถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดในอนาคต”
ในขณะที่ ดร. พิเชษฐ์ ตั้งปัญญารัช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เร็ปโก เน็กซ์ จำกัด (REPCO NEX) ในกลุ่มธุรกิจ SCGC กล่าวว่า “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหมุนเวียนจำเป็นต้องผสานความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม การบริหารสินทรัพย์ และเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ โดย REPCO NEX ในธุรกิจ SCGC ได้นำโซลูชันด้านการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน ตั้งแต่การออกแบบเชิงวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง (Engineering, Procurement and Construction - EPC) จนส่งมอบโรงไฟฟ้าที่พร้อมใช้งาน รวมถึงการบริหารจัดการและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance - O&M) นอกจากนี้ยังได้นำดิจิทัลโซลูชันอัจฉริยะครบวงจรสำหรับภาคอุตสาหกรรม หรือ DRS by REPCO NEX ซึ่งสามารถดูข้อมูลแบบเรียลไทม์ จึงช่วยเพิ่มความเสถียรให้กับการเดินโรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน”
ทั้งนี้ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนชั้นนำของไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 เน้นผลิตไฟฟ้าและไอน้ำจากก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน (แสงอาทิตย์, ลม, น้ำ) มีเป้าหมายยั่งยืนมุ่งสู่ Net-Zero ภายในปี 2050 โดยตั้งเป้ากำลังการผลิต 10,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573 ข้อมูลเพิ่มเติม www.bgrimmpower.com
สำหรับ SCG Cleanergy (เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่) เป็นผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานสะอาดแบบครบวงจร มุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ครอบคลุมโซลาร์ฟาร์ม โซลาร์รูฟท็อป และโซลาร์ลอยน้ำ พร้อมผสานเทคโนโลยี Smart Grid เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานสำหรับภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างยั่งยืน ข้อมูลเพิ่มเติม https://scgcleanergy.com
ส่วน Digital Reliability Solutions by REPCO NEX หรือ DRS by REPCO NEX จากธุรกิจ SCGC คือ บริการด้านดิจิทัลโซลูชันอัจฉริยะสำหรับภาคอุตสาหกรรมครบวงจรรายแรกของโลก ด้วยการผสานศักยภาพด้าน “การซ่อมบำรุงอัจฉริยะครบวงจรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ร่วมกับ “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน” และ “ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ช่วยบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน” เพื่อช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้พาร์ตเนอร์ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ข้อมูลเพิ่มเติม www.repconexis.com ./