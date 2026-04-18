PMCU ยกระดับสงกรานต์ สู่ ‘เทศกาลยั่งยืน’ ต้นแบบเมืองจัดงานสีเขียว "ลดขยะ - ลดคาร์บอน - ส่งต่อทรัพยากร”

๐ ชู 3 แนวทางหลัก บริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ EV ในการเดินทาง และสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันในเทศกาล Songkran Festival
PMCU หรือ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตอกย้ำบทบาทในการพัฒนาเมืองด้วยการยกระดับ “สงกรานต์สยามสแควร์” สู่ เทศกาลยั่งยืน (Sustainable Festival) ที่ไม่ได้มองเพียงแค่ในเรื่องของความสนุก แต่เป็นการออกแบบ “ประสบการณ์เมือง” ที่ผู้คนมีความสุข ควบคู่ไปกับการจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้แนวคิด City Festival ที่ขับเคลื่อนด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม PMCU ได้วางโครงสร้างการจัดงานให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาเมืองยุคใหม่ โดยมุ่งเน้น 3 แกนสำคัญ ได้แก่ การลดขยะ การลดคาร์บอน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
1. บริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ สู่พื้นที่สาธารณะที่น่าอยู่
PMCU (สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน วางระบบการจัดการขยะอย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งขยะพลาสติก ขวดน้ำ ลังกระดาษ และเศษอาหาร รวมกว่า 10 ตันด้วยการจัดจุดทิ้งขยะที่เพียงพอ เข้าถึงง่าย และการคัดแยกอย่างชัดเจน ทำให้พื้นที่เทศกาลยังคงสะอาด เป็นระเบียบ และลดปริมาณขยะสะสมได้อย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนให้เห็นว่า “ความสนุก” และ “ความเป็นระเบียบของเมือง” สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้
2. ขับเคลื่อนการเดินทางด้วย EV ลดคาร์บอนในพื้นที่เมือง
PMCU (สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ร่วมกับ MuvMi ให้บริการ EV Shuttle ทั้ง MuvBus และรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า รองรับผู้ใช้งานกว่า 1,000 คน ช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ เป็นอีกก้าวของการเปลี่ยนผ่านสู่ Mobility เมืองรูปแบบใหม่ ที่สะดวก เข้าถึงง่าย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. สร้างวัฒนธรรม แบ่งปัน ลดการใช้ทรัพยากรเกินจำเป็น
ผ่านจุด “รับ-ให้” ปืนฉีดน้ำ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานนำอุปกรณ์มาแบ่งปันและส่งต่อให้ผู้อื่นใช้ต่อได้ ตลอดช่วงเทศกาล มีปืนฉีดน้ำถูกนำกลับมาใช้ซ้ำ ช่วยลดการซื้อใหม่ ลดขยะพลาสติกระยะสั้น และส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ซ้ำอย่างคุ้มค่า โดยมีปืนฉีดน้ำที่สามารถนำไป Recycle กว่า 100 กระบอก แนวคิดดังกล่าวสะท้อนการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเทศกาล จากการบริโภคเพียงอย่างเดียว สู่การมีส่วนร่วมของผู้คนในพื้นที่ ที่ช่วยกันใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
การดำเนินงานทั้งหมดนี้ สะท้อนภาพของ City Festival รูปแบบใหม่ ที่ไม่ได้จบแค่ความสนุกชั่วคราว แต่เป็นการทดลอง “ระบบเมือง” ที่ดีขึ้นทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการ และการมีส่วนร่วมของผู้คน PMCU ยังคงเดินหน้าพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับพื้นที่สยามสแควร์ให้เป็นต้นแบบของ”Urban Sustainable Event” ที่สร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง
พร้อมต่อยอด City Festival สู่ระดับ Global Festival ที่ไม่เพียงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก แต่ยังสะท้อนภาพของ การจัดการที่ดี มีความรับผิดชอบ และน่าอยู่ ทำให้กรุงเทพฯ ก้าวสู่การเป็นต้นแบบของเมืองท่องเที่ยว ที่ผสานความสนุกเข้ากับความยั่งยืนได้อย่างชัดเจน ./