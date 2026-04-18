กูรูความยั่งยืน ย้ำ ESG ไม่ใช่แค่ "สายงานใหม่" แต่คือ "มาตรฐานใหม่ของคนทำงาน”

หลังจากที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยแพร่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เดือนเมษายน 2569 เรื่อง “ทักษะที่พึงประสงค์ของกำลังคนในกลุ่มสาขาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๙”
ดร.วรวุฒิ ไชยศร ผู้อำนวยการหลักสูตร ผู้นำเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TU ESG NEXT for Sustainability Leadership หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กล่าวว่า “อาชีพ ESG & SUSTAINABILITY เป็นทักษะแห่งอนาคตของกำลังคนไทย”
ความสำคัญของประกาศฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษานำไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
และการฝึกอบรม เพื่อเตรียมคนให้สอดคล้องกับทิศทางของโลกและตลาดแรงงานโดยในประกาศได้ระบุมาตรฐานทักษะสำหรับบุคลากรระดับเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
โดย 2 สายงานสำคัญ (ระดับเชี่ยวชาญ) ได้แก่ 1. Sustainability Development Specialist “ผู้ออกแบบกลยุทธ์ ESG & Sustainability และเปลี่ยนองค์กรสู่ความยั่งยืน” โดยต้องสามารถขับเคลื่อน ESG & Sustainability ตั้งแต่กลยุทธ์ ไปสู่
การปฏิบัติ และการวัดผล รวมทั้งต้องสามารถสร้างสมดุลธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเปลี่ยน Compliance เป็น Competitive Advantage
2. Carbon Footprint Specialist “นักลดคาร์บอนที่เปลี่ยน Net Zero ให้เป็นจริง” โดยต้องสามารถวิเคราะห์และคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งวางกลยุทธ์ลดคาร์บอนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงขับเคลื่อนองค์กรสู่ Carbon Neutral / Net Zero
โดย Core Skills หรือหัวใจของทั้ง 2 สายงา่น คือ "Data → Insight → Action" ต้องวิเคราะห์ข้อมูล สู่การตัดสินใจที่แม่นยำนอกจากนี้ ต้องสามารถ Strategy Execution วางแผนเก่ง และ “ทำให้เกิดผลจริง” ทั้งยังต้องเป็น Project Management บริหารโครงการให้ได้ทั้ง KPI และ Impact
ขณะที่ Future Skills คือทักษะที่ “ต้องมี” ได้แก่ Systems Thinking – มองทั้งระบบ Critical Thinking – คิดลึก ตัดสินใจแม่น
Data Visualization – เล่า ESG ด้วยข้อมูล Stakeholder Engagement – เชื่อมทุกภาคส่วน Communication & Influence – สร้างการมีส่วนร่วม และ Global Mindset & Leadership – ทำงานระดับสากล
“ESG ไม่ใช่แค่ ‘สายงานใหม่’ แต่คือ ‘มาตรฐานใหม่ของคนทำงาน’ องค์กรจะชนะ ไม่ใช่แค่ทำกำไรได้ แต่ต้อง ‘สร้างคุณค่าให้โลกได้’ พร้อมกัน" ดร.วรวุฒิ ทิ้งท้าย
อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาได้ที่
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/111842.pdf