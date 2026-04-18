อุตุฯ เตือน 16 จว.เสี่ยงภัยพายุฤดูร้อน ! เถิน ลำปาง ทุบสถิติอีกครั้ง ร้อนสูงสุด 43.5°C

🎯กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (18 เม.ย. 69) คาดว่าประเทศไทยตอนบน รวมถึงภาคใต้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดตอนกลางวัน บางแห่งอาจมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก
วันนี้มีถึง 16 จังหวัดเสี่ยงภัยสูงต่อพายุฤดูร้อน (18-20 เม.ย.69) และกว่า 30 จังหวัดรวมกรุงเทพฯและปริมณฑล เสี่ยงภัยปานกลาง ขณะที่อุณหภูมิสูงสุดวานนี้ (17 เม.ย.69) วัดได้ 43.5 องศาเซลเซียส ที่ อ.เถิน จ.ลำปาง อีกทั้งในหลายพื้นที่ทั่วไทยคงเผชิญกับอากาศร้อนจัดที่วัดได้เกิน 40 องศาเซลเซียส
บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และอ่าวไทยตอนบน ในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด
ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย และดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด โดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน
สำหรับภาคใต้มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน
😷 ฝุ่นละอองในระยะนี้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน มีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐาน เนื่องจากความหนาแน่นของจุดความร้อนบริเวณภาคเหนือและบริเวณใกล้เคียงมากกว่าความสามารถของการระบายอากาศ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่ง และควรสวมหน้ากาก N95 เพื่อความปลอดภัยเมื่ออยู่นอกอาคาร
🌡️พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า : 18-24 เม.ย.69 : อากาศร้อนจัด - ระวังพายุฤดูร้อน☀️ 🌦️
สภาพอากาศ ในช่วงวันที่ 18 - 20 เม.ย. 69 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก่อน จากนั้นด้านตะวันออกของภาคกลาง และภาคเหนือ จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีกำลังแรงขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ในช่วงวันที่ 21 – 22 เม.ย. 69 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีกำลังอ่อนลง
จากนั้นในช่วงวันที่ 23 – 24 เม.ย. 69 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้น เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด
สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 19 – 22 เม.ย. 69 ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น เนื่องจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ จะมีกำลังแรงขึ้น ส่วนในช่วงวันที่ 23 – 24 เม.ย. 69 ภาคใต้มีฝนลดลง เนื่องจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ จะมีกำลังอ่อนลง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
⚠️ข้อควรระวัง: ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด โดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน สำหรับชาวเรือทั้งบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง
ส่วนในช่วงวันที่ 18 – 20 และ 23 - 24 เม.ย. 69 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย
สถานการณ์แผ่นดินไหว(ช่วงวันที่ 17 - 18 เม.ย. 69): ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 1.5 มีศูนย์กลางอยู่ที่ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน และขนาด 1.4 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศลาว ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด
☀️ 🥵 ร้อนไม่ไหวแล้ว ! อันดับ 1- 3 วัดอุณหภูมิสูงสุด เมื่อวานนี้ (17 เม.ย. 69) อันดับ1 วัดได้ 43.5 องศาเซลเซียส ที่ อ.เถิน จ.ลำปาง(ก่อนหน้าเพียง 2 วัน ร้อนสูงสุด 42.3°C) อันดับ 2 วัดได้ 42.0 องศาเซลเซียส ที่ ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย และอันดับ 3วัดได้ 41.9 องศาเซลเซียส ที่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ทั้งนี้ ใน 10 อันดับสูงสุด วัดได้เกิน 41.2 องศาเซลเซียส สังเกตได้ว่าในช่วงนี้แดดประเทศไทยร้อนจนแสบผิว โดยกรมอุตุฯ คาดการณ์ว่า ปี 2569 มีแนวโน้มร้อนกว่าปีก่อน และอุณหภูมิสูงสุดอาจแตะ 42-43 องศาฯ