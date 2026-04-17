สยามคูโบต้า ต่อยอดการเรียนรู้จากห้องเรียน สู่ประสบการณ์จริง ผ่านกิจกรรม “KUBOTA Freshy Agri Skill”

บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรม “KUBOTA Freshy Agri Skill” เฟรชชี่เกษตร นิวเจน สร้างแรงบันดาลใจและเสริมทักษะด้านการเกษตรให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด KUBOTA Next Gen Farmer โดยมุ่งเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และโซลูชันการเกษตรสมัยใหม่ ผ่านความร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายรัชกฤต สงวนชีวิน ผู้จัดการฝ่าย Sustainability Development บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการพัฒนาการศึกษาเกี่ยวกับภาคการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2563 ครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการสานต่อความร่วมมือด้านการศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันของทั้งสององค์กร โดยให้ความสำคัญกับการปูเส้นทางสู่เกษตรกรยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด “KUBOTA Next Gen Farmer” เพื่อสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่แข็งแกร่ง และเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่ออาชีพเกษตรกรรม มุ่งพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Smart Farmer ให้มีศักยภาพ สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

ในโอกาสนี้จึงได้ดำเนินการจัด กิจกรรม KUBOTA Freshy Agri Skill เฟรชชี่เกษตร นิวเจน มุ่งต่อยอดการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่ประสบการณ์จริง โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติอย่างเข้มข้น เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีและเครื่องจักรอย่างถูกวิธีและปลอดภัย พร้อมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตร ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 5 ฐาน ได้แก่

ฐานที่ 1: KUBOTA Agri Solutions สำหรับพืชเศรษฐกิจหลัก เรียนรู้แนวทางการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน ด้วยโซลูชันการเกษตรครบวงจร ครอบคลุมการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินความคุ้มค่าและระยะเวลาคืนทุน ผ่านกรณีศึกษาจากเกษตรกรที่ใช้งานจริง


ฐานที่ 2 และ 3: Test Drive Innovation ทดลองสัมผัสนวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ ผ่านเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัย เช่น แทรกเตอร์ โดรนพ่นสารอัจฉริยะ รถขุด รถเกี่ยวนวดข้าว และรถปลูกผัก

ฐานที่ 4: แอปพลิเคชันการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการแปลง เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเกษตรแม่นยำ อาทิ ระบบการจัดการน้ำ และแอปพลิเคชัน KAS Crop Calendar ที่ครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมดิน เพาะปลูก บำรุงรักษา เก็บเกี่ยว ไปจนถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

ฐานที่ 5: Workshop การก้าวสู่ Smart Farmer เสริมสร้างแรงบันดาลใจจากผู้มีประสบการณ์จริงโดย คุณวลัยลักษณ์ คำคูณ หรือ คุณแพท เจ้าของวลัยฟาร์ม พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลจากแปลงเกษตรจริง และจำลองสถานการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการตัดสินใจ

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเสริมว่า ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของทั้งสององค์กร ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ในภาคการเกษตรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ และนับเป็นโอกาสสำคัญที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทั้งความรู้ ทักษะ และความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต

เชื่อว่ากิจกรรมความร่วมมือระหว่างสยามคูโบต้าและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเกษตรของประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเกษตรยุคใหม่ พร้อมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ภาคการเกษตร ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป



