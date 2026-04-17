“ซันโทรี่” หนุนโครงการ “Mahidol x Harvard Health Systems Innovation Lab Hackathon 2026” ดันทาเลนต์ไทยสู่เวทีโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการ “Mahidol x Harvard Health Systems Innovation Lab Hackathon 2026” เวทีนวัตกรรมด้านระบบสุขภาพระดับนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้ธีม “การสร้างระบบสุขภาพที่มีคุณค่าสูง: การใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะ Local Hub และ Harvard Health Systems Innovation Lab โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้เยาวชน นักศึกษา นักนวัตกรรม บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจจากหลากหลายสาขามาร่วมกันพัฒนาโซลูชันด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อยกระดับระบบสุขภาพ ผ่านการแข่งขัน Hackathon ระยะเวลา 2 วันในประเทศไทย ก่อนต่อยอดสู่โปรแกรมบ่มเพาะนวัตกรรมระดับโลกกับ Harvard ระยะเวลา 8 สัปดาห์ พร้อมโอกาสนำเสนอผลงานต่อกลุ่มนักลงทุน Venture Capital ระดับนานาชาติ เพื่อผลักดันไอเดียสู่การใช้งานจริงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อระบบสาธารณสุขไทยและภูมิภาคอย่างยั่งยืน

นางมธุวลี สถิตยุทธการ รองประธานบริหารฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ ประเทศไทยและอินโดไชน่า บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด
นางมธุวลี สถิตยุทธการ รองประธานบริหารฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ ประเทศไทยและอินโดไชน่า บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ค่านิยม ‘Giving Back to Society’ (การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม) อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งสนับสนุนเวทีพัฒนาทักษะสำคัญและการแข่งขันในหลากหลายด้าน เพื่อยกระดับศักยภาพของคนไทย โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ในขณะเดียวกัน ในฐานะส่วนหนึ่งของ ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด เฮลท์ เอนริชเมนท์ หน่วยธุรกิจระดับภูมิภาคที่ขับเคลื่อนการเติบโตในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและเครื่องดื่มในเอเชีย และในฐานะผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพภายใต้ตราผลิตภัณฑ์แบรนด์ (BRAND’S) ในประเทศไทยและอินโดไชน่า บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการนำนวัตกรรม ความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยพัฒนา ตลอดจนศักยภาพของบุคลากรทั้งภายในและนอกองค์กรมาประยุกต์ใช้ เพื่อสนับสนุนการยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ อันนำไปสู่คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในระยะยาว" 


"ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนโครงการ ‘Mahidol x Harvard Health Systems Innovation Lab Hackathon 2026’ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท พร้อมส่งผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมจากองค์กรเข้าร่วมเป็น Mentor เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมผ่านกลยุทธ์การสื่อสาร ตลอดจนสนับสนุนผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดผ่านการจัดบูทภายในงาน เพื่อเสริมความพร้อมให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ด้วยคุณประโยชน์ของคาร์โนซีนและวิตามินบี 12 ซึ่งมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง สนับสนุนสมาธิและการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถนำเสนอไอเดียได้อย่างเต็มศักยภาพ”

นางมธุวลี กล่าวต่อว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในฐานะองค์กรที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยพัฒนาด้านสุขภาพ ในการสนับสนุนเวทีนวัตกรรมระบบสุขภาพระดับนานาชาติ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักนวัตกรรมจากทั่วโลกได้ร่วมพัฒนาโซลูชันด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบสุขภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ทาเลนต์ไทยได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจาก Harvard ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสุขภาพ และผู้นำจากภาคอุตสาหกรรม Health Tech เพื่อนำองค์ความรู้มาต่อยอดศักยภาพสู่เวทีสากล และเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับระบบสาธารณสุขไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมหลวงชาครีย์ กิติยากร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมหลวงชาครีย์ กิติยากร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า
Health Systems Innovation Lab (HSIL) Global Hackathon คือเวทีนวัตกรรมระดับโลกประจำปีที่รวบรวมนักนวัตกรรมจากหลากหลายสาขาทั่วโลกมาร่วมกันพัฒนาโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพ ผ่านนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับการดูแลผู้ป่วย เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเสริมความยืดหยุ่นของระบบสุขภาพ โดย Hackathon ครั้งที่ 7 นี้ จัดขึ้นภายใต้ธีม ‘การสร้างระบบสุขภาพที่มีคุณค่าสูง: การใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์’ 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ริเริ่มโครงการ ‘Mahidol x Harvard Health Systems Innovation Lab Hackathon 2026’ จากวิสัยทัศน์ในการยกระดับบทบาทจากสถาบันวิชาการสู่การเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงนักนวัตกรรมไทยเข้าสู่เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาระดับโลก โดยการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Local Hub เป็นครั้งแรก สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของระบบนิเวศนวัตกรรมสุขภาพของไทย รวมถึงบทบาทของนักนวัตกรรมไทยในเวทีสากล 


โครงการนี้เปิดโอกาสให้เยาวชน นักศึกษา นักนวัตกรรม บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจร่วมกันพัฒนาแนวทางแก้ไขความท้าทายด้านระบบสุขภาพ ผ่านการแข่งขัน Hackathon ระยะเวลา 2 วัน โดยการประยุกต์ใช้ AI ในระบบสุขภาพ นับเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสสำคัญของโลกในทศวรรษนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมุ่งมั่นเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดังกล่าวทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค โดยทีมผู้ชนะจาก Hackathon จะได้รับโอกาสเข้าร่วมโปรแกรมบ่มเพาะนวัตกรรมเชิงธุรกิจระดับโลกกับ Harvard ในรูปแบบออนไลน์ ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ซึ่งประกอบด้วย Bootcamp และ Venture Building Immersion ก่อนคัดเลือก 10 ทีมสุดท้ายจากทั่วโลก เพื่อนำเสนอผลงานต่อกลุ่มนักลงทุน Venture Capital ระดับนานาชาติ และผู้นำจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อโอกาสในการได้รับเงินทุนและความร่วมมือในอนาคต มหาวิทยาลัยมหิดลขอขอบคุณบริษัทซันโทรี่เป็นอย่างยิ่ง ที่ร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและนักนวัตกรรมไทยให้ก้าวสู่เวทีระดับสากล โดยความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการสนับสนุนโครงการ หากยังเป็นพลังสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อระบบสาธารณสุขและสังคมไทยอย่างยั่งยืนในระยะยาว”

