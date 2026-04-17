“ซันโทรี่” หนุนโครงการ “Mahidol x Harvard Health Systems Innovation Lab Hackathon 2026” ดันทาเลนต์ไทยสู่เวทีโลก

บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการ “Mahidol x Harvard Health Systems Innovation Lab Hackathon 2026” เวทีนวัตกรรมด้านระบบสุขภาพระดับนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้ธีม “การสร้างระบบสุขภาพที่มีคุณค่าสูง: การใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะ Local Hub และ Harvard Health Systems Innovation Lab โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้เยาวชน นักศึกษา นักนวัตกรรม บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจจากหลากหลายสาขามาร่วมกันพัฒนาโซลูชันด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อยกระดับระบบสุขภาพ ผ่านการแข่งขัน Hackathon ระยะเวลา 2 วันในประเทศไทย ก่อนต่อยอดสู่โปรแกรมบ่มเพาะนวัตกรรมระดับโลกกับ Harvard ระยะเวลา 8 สัปดาห์ พร้อมโอกาสนำเสนอผลงานต่อกลุ่มนักลงทุน Venture Capital ระดับนานาชาติ เพื่อผลักดันไอเดียสู่การใช้งานจริงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อระบบสาธารณสุขไทยและภูมิภาคอย่างยั่งยืน
นางมธุวลี สถิตยุทธการ รองประธานบริหารฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ ประเทศไทยและอินโดไชน่า บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ค่านิยม ‘Giving Back to Society’ (การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม) อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งสนับสนุนเวทีพัฒนาทักษะสำคัญและการแข่งขันในหลากหลายด้าน เพื่อยกระดับศักยภาพของคนไทย โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ในขณะเดียวกัน ในฐานะส่วนหนึ่งของ ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด เฮลท์ เอนริชเมนท์ หน่วยธุรกิจระดับภูมิภาคที่ขับเคลื่อนการเติบโตในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและเครื่องดื่มในเอเชีย และในฐานะผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพภายใต้ตราผลิตภัณฑ์แบรนด์ (BRAND’S) ในประเทศไทยและอินโดไชน่า บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการนำนวัตกรรม ความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยพัฒนา ตลอดจนศักยภาพของบุคลากรทั้งภายในและนอกองค์กรมาประยุกต์ใช้ เพื่อสนับสนุนการยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ อันนำไปสู่คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในระยะยาว"
"ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนโครงการ ‘Mahidol x Harvard Health Systems Innovation Lab Hackathon 2026’ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท พร้อมส่งผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมจากองค์กรเข้าร่วมเป็น Mentor เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมผ่านกลยุทธ์การสื่อสาร ตลอดจนสนับสนุนผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดผ่านการจัดบูทภายในงาน เพื่อเสริมความพร้อมให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ด้วยคุณประโยชน์ของคาร์โนซีนและวิตามินบี 12 ซึ่งมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง สนับสนุนสมาธิและการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถนำเสนอไอเดียได้อย่างเต็มศักยภาพ”
นางมธุวลี กล่าวต่อว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในฐานะองค์กรที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยพัฒนาด้านสุขภาพ ในการสนับสนุนเวทีนวัตกรรมระบบสุขภาพระดับนานาชาติ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักนวัตกรรมจากทั่วโลกได้ร่วมพัฒนาโซลูชันด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบสุขภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ทาเลนต์ไทยได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจาก Harvard ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสุขภาพ และผู้นำจากภาคอุตสาหกรรม Health Tech เพื่อนำองค์ความรู้มาต่อยอดศักยภาพสู่เวทีสากล และเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับระบบสาธารณสุขไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน”
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมหลวงชาครีย์ กิติยากร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า
Health Systems Innovation Lab (HSIL) Global Hackathon คือเวทีนวัตกรรมระดับโลกประจำปีที่รวบรวมนักนวัตกรรมจากหลากหลายสาขาทั่วโลกมาร่วมกันพัฒนาโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพ ผ่านนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับการดูแลผู้ป่วย เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเสริมความยืดหยุ่นของระบบสุขภาพ โดย Hackathon ครั้งที่ 7 นี้ จัดขึ้นภายใต้ธีม ‘การสร้างระบบสุขภาพที่มีคุณค่าสูง: การใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์’
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ริเริ่มโครงการ ‘Mahidol x Harvard Health Systems Innovation Lab Hackathon 2026’ จากวิสัยทัศน์ในการยกระดับบทบาทจากสถาบันวิชาการสู่การเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงนักนวัตกรรมไทยเข้าสู่เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาระดับโลก โดยการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Local Hub เป็นครั้งแรก สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของระบบนิเวศนวัตกรรมสุขภาพของไทย รวมถึงบทบาทของนักนวัตกรรมไทยในเวทีสากล
โครงการนี้เปิดโอกาสให้เยาวชน นักศึกษา นักนวัตกรรม บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจร่วมกันพัฒนาแนวทางแก้ไขความท้าทายด้านระบบสุขภาพ ผ่านการแข่งขัน Hackathon ระยะเวลา 2 วัน โดยการประยุกต์ใช้ AI ในระบบสุขภาพ นับเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสสำคัญของโลกในทศวรรษนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมุ่งมั่นเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดังกล่าวทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค โดยทีมผู้ชนะจาก Hackathon จะได้รับโอกาสเข้าร่วมโปรแกรมบ่มเพาะนวัตกรรมเชิงธุรกิจระดับโลกกับ Harvard ในรูปแบบออนไลน์ ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ซึ่งประกอบด้วย Bootcamp และ Venture Building Immersion ก่อนคัดเลือก 10 ทีมสุดท้ายจากทั่วโลก เพื่อนำเสนอผลงานต่อกลุ่มนักลงทุน Venture Capital ระดับนานาชาติ และผู้นำจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อโอกาสในการได้รับเงินทุนและความร่วมมือในอนาคต มหาวิทยาลัยมหิดลขอขอบคุณบริษัทซันโทรี่เป็นอย่างยิ่ง ที่ร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและนักนวัตกรรมไทยให้ก้าวสู่เวทีระดับสากล โดยความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการสนับสนุนโครงการ หากยังเป็นพลังสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อระบบสาธารณสุขและสังคมไทยอย่างยั่งยืนในระยะยาว”