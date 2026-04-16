ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย จัดแคมเปญ “Waste Nothing – มันส์ แล้ว ทิ้ง” ในงาน PEPSI presents SUMMERPOP – ALL WET

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผนึกกำลัง 3 ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของไทย ได้แก่ เอ็กซ์โอเอ็กซ์โอเอนเตอร์เทนเมนต์ เลิฟอิส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ วอท เดอะ ดัก และ หุย ดีไซน์ นักออกแบบคอนเสิร์ตชื่อดัง ชวนคนรักเสียงเพลงทุกเจเนอเรชันมาปลดปล่อยพลังความสนุกแบบจัดเต็ม พร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมผ่านแคมเปญ “Waste Nothing – มันส์ แล้ว ทิ้ง” ในงาน PEPSI presents SUMMERPOP – ALL WET ภายใต้แนวคิด สนุกอย่างรับผิดชอบ ทิ้งให้ถูกที่ แยกให้ถูกถัง
ภายในงานนี้ทางผูุ้จัดงานได้จัดเตรียมถังคัดแยกขวดพลาสติก PET มากกว่า 10 จุดทั่วพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานคัดแยกขวด PET ใช้แล้ว และนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลหมุนเวียนกลับมาผลิตเป็นขวดใหม่ ในงานวันที่ 11–12 เมษายนที่ผ่านมา ณ ธันเดอร์โดม สเตเดียม
นายยุทธนา จิตจรุงพร รองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ดนตรีและความสนุกคือดีเอ็นเอของเป๊ปซี่มาโดยตลอด เราเชื่อว่าดนตรีคือพลังที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน และเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ เป๊ปซี่จึงมุ่งสร้างประสบการณ์ความสนุกที่เข้าถึงผู้บริโภคในทุกช่วงเวลาของชีวิต ควบคู่ไปกับการส่งต่อแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังสนุกสุด ๆ อย่างคอนเสิร์ตหรือเทศกาลสงกรานต์ แคมเปญ ‘Waste Nothing – มันส์ แล้ว ทิ้ง’ ภายในงาน ‘PEPSI presents SUMMERPOP – ALL WET’ จึงถูกออกแบบมาให้ความสนุกและความรักษ์โลกเกิดขึ้นไปพร้อมกัน แค่สนุกให้สุด แล้วทิ้งให้ถูกที่ แยกให้ถูกถัง เพราะเราเตรียมทุกอย่างไว้พร้อม เพื่อให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมได้ง่าย ๆ นี่คือการผสานพลังของดนตรี ความมันส์ ความซ่าสดชื่นจากเป๊ปซี่ และการลงมือทำเพื่อโลกที่เกิดขึ้นได้จริงในทุกโมเมนต์แห่งความสนุก”
นางสาววิภาวรรณ ทัศนปรีชาชัย รองประธานบริหารฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า “ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย มีแนวคิดว่าบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วไม่ควรถูกทิ้งเป็นขยะ แต่ควรเป็นทรัพยากรที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ เราจึงส่งเสริมการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน โดยขับเคลื่อนแคมเปญ ‘Waste Nothing – มันส์ แล้ว ทิ้ง’ อย่างต่อเนื่อง ผ่านเทศกาลดนตรีและกิจกรรมที่แบรนด์เป๊ปซี่สนับสนุน (Event-Based Packaging Sustainability) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะด้วยตนเองและส่งต่อบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยเฉพาะขวด PET ใสไม่มีสี ที่สามารถเข้าสู่กระบวนการ ‘Bottle-to-Bottle Recycling’ เพื่อกลับมาผลิตเป็นขวดใหม่ได้อีกครั้ง แนวทางนี้ไม่เพียงช่วยลดการใช้ทรัพยากรใหม่และลดปริมาณขยะสู่หลุมฝังกลบ แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการเติบโตไปพร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมตามค่านิยมองค์กร ‘การเติบโตอย่างยั่งยืน’ (Growing for Good)”
นอกจากนี้ ภายในงานมีบูธเป๊ปซี่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ซัมเมอร์นี้...ซ่าไม่จบ” ที่พร้อมปลุกพลังความซ่าให้ผู้ร่วมงานได้สนุกไปกับคอนเสิร์ตและเสียงเพลงอย่างต่อเนื่องแบบ Non-stop ตลอดทั้งงาน โดยไฮไลท์ที่ห้ามพลาดคือ การเนรมิตแลนด์มาร์คสุดล้ำอย่าง “วิทยุและหูฟังยักษ์” จุดเช็กอินใหม่ที่ชวนทุกคนมาถ่ายภาพ แชะ แชร์ความประทับใจแบบจัดเต็ม พร้อมสัมผัสประสบการณ์การรับชมคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากมุมมองใหม่บน “เรดิโอยักษ์” ที่จะยกระดับความมันส์ เพิ่มดีกรีความซ่า และสร้างประสบการณ์สุดพิเศษที่ไม่เหมือนใคร ให้ทุกโมเมนต์ของซัมเมอร์นี้น่าจดจำยิ่งกว่าที่เคย