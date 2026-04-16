อุตุฯ เตือน 7 จว.เสี่ยงภัยพายุฤดูร้อน ! อ.เถิน ลำปาง ร้อนสูงสุด 42.5°C

🎯กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (16 เม.ย. 69) คาดว่าประเทศไทยตอนบน รวมถึงภาคใต้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดตอนกลางวัน บางแห่งอาจมีฝนฟ้าคะนอง โดยในวันนี้มี 7 จังหวัดเสี่ยงภัยต่อพายุฤดูร้อน (16-20 เม.ย.69) ขณะที่อุณหภูมิสูงสุดวานนี้ (15 เม.ย.69) วัดได้ 42.5 องศาเซลเซียส ที่ อ.เถิน จ.ลำปาง อีกทั้งในหลายพื้นที่ทั่วไทยคงเผชิญกับอากาศร้อนจัดที่วัดได้เกิน 40 องศาเซลเซียส
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน เนื่องจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง มีลมกระโชกแรงบางแห่ง
อีกทั้งมีความเสี่ยงภัยระดับปานกลางต่อพายุฤดูร้อน ใน 7 จังหวัด ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด อำนาจเจริญ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ระยอง จันทบุรี และตราด
โดยเมื่อเช้าวันนี้ กรมอุตุฯ ได้ออกประกาศเตือนเรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 16-20 เมษายน 2569) เป็นฉบับที่ 4 (23/2569) โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน จากนั้นภาคตะวันออก ด้านตะวันออกของภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง จะได้รับผลกระทบ ในระยะถัดไป
สำหรับภาคใต้มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ตอนบน และอ่าวไทยตอนบน ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง และภาคใต้ตอนล่าง
😷 ฝุ่นละอองในระยะนี้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน มีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐาน เนื่องจากความหนาแน่น ของจุดความร้อนบริเวณภาคเหนือและบริเวณใกล้เคียงมากกว่าความสามารถของการระบายอากาศ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่ง และควรสวมหน้ากาก N95 เพื่อความปลอดภัยเมื่ออยู่นอกอาคาร
⚠️ข้อควรระวัง: ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด โดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง
ส่วนในช่วงวันที่ 16- 20 เม.ย.69 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิต ทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง
☀️อันดับ 1- 3 วัดอุณหภูมิสูงสุด เมื่อวานนี้ (15 เม.ย. 69) อันดับ1 วัดได้ 42.5 องศาเซลเซียส ที่ อ.เถิน จ.ลำปาง อันดับ 2 วัดได้ 42.0 องศาเซลเซียส ที่ อ.เมือง จ.ลำปาง และอันดับ 3 วัดได้ 41.9 องศาเซลเซียส มีด้วยกัน 4 แห่ง คือ ที่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ที่ ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย ที่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด และที่ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร