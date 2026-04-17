WHA เปิดตัววิดีโอ “The Future Shaper” ฉายภาพการสร้างธุรกิจ ควบคู่อนาคตประเทศไทย

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group เปิดตัววิดีโอ “The Future Shaper”ถ่ายทอดเรื่องราวของธุรกิจ ผู้คน และชุมชนในพื้นที่ที่ WHA เข้าไปพัฒนา ซึ่งสะท้อนการสร้างโอกาส การสร้างอาชีพ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการเติบโตของชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้พันธกิจ “WHA: Shape the Future for Thailand”ที่มุ่งขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
ภาพอนาคตของประเทศไทยที่การเติบโตทางเศรษฐกิจเดินหน้าไปพร้อมกับสิ่งแวดล้อมที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ คนรุ่นใหม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และชุมชนท้องถิ่นสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง คือทิศทางการพัฒนาที่ WHA Group มุ่งมั่นร่วมสร้างมาตลอดหลายทศวรรษ โดยวิดีโอชุด “The Future Shaper” ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ผ่านมุมมองของผู้คนที่เติบโตและได้รับโอกาสภายใต้การพัฒนาของ WHA Group
๐ เมื่อ WHA เข้าไป “สร้าง”… โอกาสและอนาคตก็เติบโต
WHA Group เชื่อเสมอว่าในทุกพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปพัฒนา ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจเท่านั้น แต่กำลัง “สร้างโอกาส” “สร้างอาชีพ” และ “สร้างอนาคต” ให้เกิดขึ้นจริง วิดีโอชุดนี้จึงสะท้อนผลลัพธ์ของการพัฒนาที่ส่งผลต่อผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในหลายมิติ ได้แก่
๐ โอกาสการเติบโตในโลกการทำงานระดับสากล
พื้นที่ธุรกิจและอุตสาหกรรมของ WHA เป็นศูนย์รวมของธุรกิจจากหลากหลายประเทศ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะและประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมการทำงานระดับนานาชาติ
๐ สภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิต
พื้นที่ธุรกิจและอุตสาหกรรมได้รับการออกแบบให้รายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวและการจัดการทรัพยากรอย่างใส่ใจ ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่
๐ การลงทุนเพื่ออนาคตของเยาวชน
WHA ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการศึกษาในพื้นที่ การให้ความรู้และทักษะต่างๆ การให้ทุนการศึกษา รวมถึงการนำพลังงานสะอาด เช่น โซลาร์เซลล์ มาใช้ในโรงเรียน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเพิ่มทรัพยากรสำหรับการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
๐ การยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น
WHA สนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับภาคอุตสาหกรรม เปิดโอกาสให้สินค้าของเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่ตลาดในโรงงานและสถานประกอบการในพื้นที่ พร้อมทั้งส่งเสริมผ่านโครงการต่าง ๆ รวมถึงแพลตฟอร์ม “ปันกัน” เพื่อช่วยสร้างรายได้และขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
๐ เมืองที่เติบโตเคียงคู่สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมของ WHA มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของเมืองและชุมชนโดยรอบ ควบคู่กับการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการรักษาพื้นที่สีเขียว เพื่อให้เมืองสามารถเติบโตไปพร้อมกับความสมดุลของธรรมชาติ
“สิ่งที่ WHA ภูมิใจที่สุดไม่ใช่เพียงการเติบโตของธุรกิจ แต่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการทำงาน การศึกษา หรือคุณภาพชีวิตของชุมชน วิดีโอ ‘The Future Shaper’ คือภาพสะท้อนของผู้คนที่เติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาของเรา” คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม WHA Group กล่าว
๐ ต่อยอดจาก “WHA: WE SHAPE THE FUTURE” สู่พันธกิจ “WHA: Shape the Future for Thailand”
วิดีโอซีรีส์ “The Future Shaper”เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารภายใต้แคมเปญ “WHA: Shape the Future for Thailand” ซึ่งสะท้อนบทบาทของ WHA Group ในการร่วมขับเคลื่อนอนาคตของประเทศไทย ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม และโซลูชันด้านความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
แคมเปญนี้ถือเป็นการต่อยอดจากแคมเปญ “WHA: WE SHAPE THE FUTURE” ที่ WHA Group เปิดตัวในปี 2567 เพื่อสะท้อนการทรานส์ฟอร์มองค์กร จากผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจ สู่การเป็นองค์กรที่มุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
แนวคิดดังกล่าวยังสะท้อนผ่าน Brand Purpose ของ WHA ที่ประกอบด้วยWellbeing Human Progress และ Accessibility ซึ่งมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน พัฒนาศักยภาพของสังคม และสร้างโอกาสในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเติบโตของประเทศ
๐ “WHA: Shape the Future for Thailand” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ
เรื่องราวในวิดีโอชุด “The Future Shaper” สะท้อนบทบาทของ WHA ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของผู้คนและชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ “WHA: Shape the Future for Thailand” ที่มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ (New Economy)
WHA Group เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ ทั้ง โลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม โซลูชันสาธารณูปโภคและพลังงาน ดิจิทัลโซลูชัน รวมไปถึง โซลูชันกรีนโลจิสติกส์ครบวงจร เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยและรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
แนวทางดังกล่าวดำเนินควบคู่กับความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล สะท้อนแนวคิด “กรีนต้องกินได้” ที่เชื่อว่าการเติบโตทางธุรกิจสามารถเดินไปพร้อมกับการดูแลโลกและสังคมได้อย่างสมดุล
กว่า 37 ปี ที่ WHA Group สร้างธุรกิจขึ้นในประเทศไทย บริษัทมีส่วนร่วมในการสร้างงานกว่า 400,000 ตำแหน่ง พร้อมกระจายรายได้สู่ชุมชน และพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นระบบนิเวศของการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
รับชมวิดีโอ "The Future Shaper" เพื่อสัมผัสเรื่องราวสุดประทับใจได้ที่: WHA สร้างโอกาส สร้างอาชีพ เพื่อประเทศไทย - YouTube