DAD พร้อมสานแนวคิดนโยบายพลังงานสะอาด ปั้นศูนย์ราชการฯ พลังงานสีเขียว ใช้แล้ว-ลดจริง ต้นแบบรัฐยุคใหม่

DAD เริ่มแล้วนโยบายพลังงานสะอาด วางรากฐานด้านพลังงานทางเลือกบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์องค์กร สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน สานต่อนโยบายของรัฐได้อย่างทันท่วงที
ดร.ธีธัช สุขสะอาด รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กล่าวว่า DAD สามารถดำเนินการนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดได้ทันที เพราะได้วางรากฐานด้านพลังงานทางเลือกภายใต้ยุทธศาสตร์องค์กรมาแล้วกว่า 5 ปี โดยดำเนินการ “ปรับโครงสร้างพลังงาน” ทั้งระบบ ไม่ใช่มาตรการระยะสั้น เริ่มจากการพัฒนาอาคารสู่ Smart Building ควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดจากระบบโซลาร์เซลล์ และพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นๆ เช่น การพัฒนาและเปิดใช้อาคารกักเก็บพลังงานไฮโดรเจน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงและลดต้นทุนในระยะยาว
“เราเริ่มทดลองใช้ที่อาคารธนพิพัฒน์ตั้งแต่เดือนมกราคม 2569 ปัจจุบันสามารถช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 95% และมีแนวคิดจะขยายไปยังอาคารอื่นๆ ในศูนย์ราชการ โดยทุกอาคารได้ใช้แสงสว่างจากระบบโซลาร์เซลล์ ได้แก่ อาคาร A อาคาร B อาคาร C และอาคารจอดรถ D รวมถึงบริการรถ EV Shuttle Bus ที่ใช้พลังงานสะอาด 100% สะท้อนการพัฒนาโครงสร้างพลังงานแบบครบวงจร ทั้งในส่วนอาคารและระบบขนส่ง ช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาพลังงาน และต่อยอดสู่ต้นแบบเมืองราชการพลังงานสะอาดในอนาคต
ปี 2568 DAD สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้กว่า 16 ล้านบาท จากการใช้พลังงานสะอาดเป็นทางเลือก และมีระบบบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ล่าสุดยังดำเนินมาตรการประหยัดพลังงาน เช่น ลดไฟส่องสว่างในพื้นที่ส่วนกลาง 40-50% ในทุกอาคารของศูนย์ราชการ ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลางให้อยู่ที่ 26-28 องศาเซลเซียส และปิดพื้นที่จอดรถที่ไม่จำเป็น และพร้อมเปลี่ยนผ่านจาก “การประหยัดพลังงาน” สู่ “การบริหารพลังงานเชิงระบบ” โดยใช้ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นต้นแบบของเมืองราชการพลังงานสะอาด ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านเศรษฐกิจและความยั่งยืน