หนุนวัดสวนแก้ว!! "พอร์ซเซล่า ปันสุขปี 7" มอบกระเบื้อง-ปัจจัยรวมกว่า 1.5 แสนบาท สร้างห้องสมุดเด็ก-เติมโอกาสผู้ยากไร้

บริษัท ร่วมพัฒน์เซรามิค จำกัด ผู้ผลิต-นำเข้า และจัดจำหน่าย กระเบื้องปูพื้น-บุผนัง กระเบื้องยางไวนิล SPC/LVT กระเบื้องโมเสค และสินค้าเกี่ยวเนื่อง ภายใต้แบรนด์ PORCELA (พอร์ซเซล่า) ผู้นำกระเบื้องเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำปณิธานในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคม เดินหน้าสานต่อ “โครงการพอร์ซเซล่า ปันสุข ปีที่ 7” โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน เดินทางเข้ากราบนมัสการ พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว เพื่อถวายปัจจัยและวัสดุก่อสร้าง สนับสนุนกิจการของทางวัดและมูลนิธิสวนแก้ว
โดยนางสาวปัญจมา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ และนายประพันธุ์ ขจรไพศาล ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ร่วมพัฒน์เซรามิค จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานบริษัท ได้ร่วมกันถวายกระเบื้องพอร์ซเลนปูพื้น กระเบื้องเซรามิคบุผนัง ผ้าไตรจีวร ผ้าอาบน้ำฝน เงินสด และ ปัจจัยอื่น ๆ อาทิ น้ำดื่ม ผ้าขาวม้า ผ้าพันคอ รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 150,000 บาท แด่ พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) ซึ่งทางวัดสวนแก้วมีกำหนดการที่จะนำกระเบื้องที่ได้รับมอบ ไปดำเนินการก่อสร้างห้องสมุดสำหรับเด็ก รวมถึงนำไปใช้พัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในความดูแลของทางมูลนิธิฯ
โอกาสนี้ พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลป์ยาโณ) ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและชื่นชมโครงการ “พอร์ซเซล่าปันสุข”ว่า การสนับสนุนของ PORCELA (พอร์ซเซล่า) ในครั้งนี้ถือเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากขณะนี้วัดสวนแก้วกำลังเผชิญกับวิกฤตที่หนักหน่วงที่สุดเท่าที่เคยพบมา จากสภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ำมันโลกที่ส่งผลกระทบให้รายได้ของวัดลดลงสวนทางกับรายจ่าย ในขณะที่ทางวัดยังต้องแบกรับภาระในการดูแลชีวิตผู้คนมากกว่า 1,500 คน ทั้งคนชรา เด็ก ผู้ยากไร้ ตลอดจนต้องเลี้ยงดูสัตว์นานาชนิดที่ถูกนำมาปล่อยทิ้งไว้ อาทิ สุนัข แมว โค กระบือ แพะ ฯลฯ
ทั้งนี้ ปัจจัยและสิ่งของที่ได้รับจะถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนค่าอาหารสัตว์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในทุกมิติ
PORCELA (พอร์ซเซล่า) ในฐานะแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้สังคมอย่างยั่งยืน โดย “โครงการพอร์ซเซล่า ปันสุข” เปรียบเสมือนสะพานแห่งการให้ ที่เชื่อมโยงความช่วยเหลือไปยังผู้ที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกันนี้ PORCELA (พอร์ซเซล่า) ขอร่วมเป็นกระบอกเสียงเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมต่อลมหายใจและช่วยเหลือ "มูลนิธิวัดสวนแก้ว" ให้ก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ โดยสามารถร่วมสมทบทุนบริจาคได้ที่ บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี วัดสวนแก้ว เลขที่บัญชี 428-083709-7 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-921-5023 กด 0 หรือสนับสนุนผ่านการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของทางวัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ./