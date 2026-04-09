อุตุฯ เตือนอากาศร้อนจัด ทะลุสงกรานต์ ! โคราช พุ่งสูงสุด 42.2°C

🎯กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (9 เม.ย. 69) คาดว่าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ตั้งแต่ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ขณะที่พบ 12 จังหวัดที่มีความเสี่ยงภัยปานกลาง ส่วนอุณหภูมิที่ขยับขึ้นสูงสุดวานนี้ (8 เม.ย. 69) วัดได้ 42.2 องศาเซลเซียส ที่ อ.เมือง จ.นครราชศรีมา โดยหลายพื้นที่ทั่วไทยมีอากาศร้อนจัดที่วัดได้เกิน 40 องศาเซลเซียส
🌡️พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (9 เม.ย. 69) : ร้อนจัด - ฝุ่นคลุ้ง☀️😷
ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน เนื่องจากความกดอากาศต่ำ เนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่มีลมใต้ และลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมในบริเวณดังกล่าว ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด โดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ไว้ด้วย
ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง กับลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เนื่องจากลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตอนบน ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นในบางพื้นที่
😷 ฝุ่นละอองในระยะนี้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน มีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐาน เนื่องจากความหนาแน่น ของจุดความร้อนบริเวณภาคเหนือและบริเวณใกล้เคียงมากกว่าความสามารถของการระบายอากาศ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่ง และควรสวมหน้ากาก N95 เพื่อความปลอดภัยเมื่ออยู่นอกอาคาร
🌡️พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า : ร้อนจัด-ฝนฟ้าคะนอง☀️ 🌦️
ในช่วงวันที่ 10 – 15 เม.ย. 69 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน เนื่องจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันตกกำลังอ่อนพัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ตลอดช่วง
ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เนื่องจากลมตะวันตกพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อน โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ตลอดช่วง
⚠️ข้อควรระวัง: ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด โดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง
สำหรับประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่ง และควรสวมหน้ากาก N95 เพื่อความปลอดภัยเมื่ออยู่นอกอาคาร
ทั้งนี้สถานการณ์แผ่นดินไหว(ช่วงวันที่ 8 - 9 เม.ย. 69): ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 2.4 มีศูนย์กลางอยู่ที่ ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ขนาด 3.3, 3.0 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา และขนาด 4.4 มีศูนย์กลางอยู่ที่หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด