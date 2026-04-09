"ศุภจี - วราวุธ" ถกแก้เม็ดพลาสติกราคาพุ่ง “อุตฯ-พาณิชย์ “ร่วมคุมสต็อก ดูแลทั้งห่วงโซ่ ดันรีไซเคิล”

วานนี้ (8 เม.ย.2569)นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือข้อราชการเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการเม็ดพลาสติก โดยมี นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันหารือและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเม็ดพลาสติกอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งด้านปริมาณสต็อกเม็ดพลาสติกในปัจจุบันซึ่งเป็นต้นทุนราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น การผลิต การนำเข้า การใช้และการกำกับดูแล รวมทั้งส่งเสริมการรีไซเคิลเม็ดพลาสติก