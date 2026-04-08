“ขึ้นเท่าไหร่ คืนเท่านั้น” บางจากฯ ชวนสมาชิกกรีนไมลส์รับสิทธิ์ คืนพอยท์ตามส่วนต่างราคาน้ำมัน

อีกหนึ่งมาตรการบรรเทาภาระผู้บริโภคท่ามกลางวิกฤตพลังงานที่ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยังคงยึดมั่นในสิ่งที่ได้สื่อสารไว้กับผู้บริโภค ด้วยแคมเปญ “ขึ้นเท่าไหร่ คืนเท่านั้น”
แม้ในหลายช่วง ราคาน้ำมันจะปรับขึ้นในระดับหลายบาท และบางครั้งสูงถึง 6 บาทต่อครั้ง เพื่อให้สมาชิกบางจากกรีนไมลส์สามารถเติมน้ำมันในวันถัดไปได้ในราคาเดียวกับก่อนการปรับขึ้น
สมาชิกที่เติมน้ำมันในวันแรกของการปรับราคา จะชำระเงินตามราคาจริง และได้รับพอยท์คืนเทียบเท่าส่วนต่างของราคาที่เพิ่มขึ้นเพื่อนำไปใช้ต่อได้ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันยังคงเทียบเท่าราคาเดิมก่อนการปรับขึ้น โดยตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บางจากฯ ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของสมาชิกกว่า 1.8 ล้านราย ครอบคลุมปริมาณการใช้รวมกว่า 97 ล้านลิตร คิดเป็นมูลค่ากว่า 190 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระต้นทุนในส่วนนี้โดยตรง เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค ทั้งนี้ บางจากฯ เป็นผู้ให้บริการรายเดียวที่ดำเนินแนวทางนี้เพื่อดูแลสมาชิก
นอกจากนี้ บางจากฯ ยังมีทางเลือกช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น สถานีบริการแบบ Self-Service ที่มีราคาต่ำกว่าสถานีปกติ 30 สตางค์ต่อลิตร รวมถึงน้ำมันทางเลือกอย่าง E85 และ B20 สำหรับยานพาหนะที่รองรับ ซึ่งมีราคาต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาด
สมาชิกบางจากกรีนไมลส์สามารถเข้าร่วมสิทธิ์ได้ในวันที่มีการปรับราคาขึ้น ตั้งแต่เวลา 05.00 – 24.00 น. ของวันเดียวกัน โดยลงทะเบียนและเลือกรับสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม www.bcpgreenmiles.com สำหรับสมาชิกที่เติมผลิตภัณฑ์กลุ่มดีเซลในวันนี้ จะได้รับสิทธิ์ดังกล่าว จากการปรับราคาน้ำมันครั้งล่าสุดด้วย