กสิกรไทย หนุนธุรกิจ Transform สู่ศก.คาร์บอนต่ำ จัดคอร์สติดอาวุธ ครอบคลุม 3 กลุ่มสำคัญ

กสิกรไทยชี้ปัจจุบันธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายสำคัญทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และปัญหาวิกฤตภูมิอากาศ ซึ่งกำลังกลายเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในทศวรรษหน้า ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลโดยตรงต่อโครงสร้างต้นทุนและโอกาสการแข่งขันของธุรกิจ และวิกฤตภูมิอากาศก็ได้กลายเป็นประเด็นสำคัญในระบบเศรษฐกิจโลก เพราะการจัดการด้านความยั่งยืนไม่ใช่เพียงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
นายรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่าจากรายงาน Global Risks Report 2024 ของ World Economic Forum ระบุว่าปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์และปัญหาวิกฤตภูมิอากาศ คือสองปัจจัยหลักที่จะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปอีกทศวรรษ ความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและการเมืองโลก เช่น ความขัดแย้งระหว่างประเทศ มาตรการกีดกันทางการค้า และการปรับเปลี่ยนนโยบายพลังงาน ล้วนส่งผลโดยตรงต่อโครงสร้างต้นทุนและโอกาสการแข่งขันของธุรกิจ
วิกฤตภูมิอากาศไม่ใช่แค่ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม แต่กำลังกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดต้นทุน ห่วงโซ่อุปทานและความสามารถในการแข่งขันระยะยาว ธุรกิจที่ปรับตัวได้เร็วจะสามารถเปลี่ยนความท้าทายนี้เป็นโอกาสใหม่ สร้างความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคและนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับ ESG
ผู้นำยุคใหม่จึงต้องมีองค์ความรู้ด้านภูมิรัฐศาสตร์ควบคู่ไปกับความยั่งยืน โดยธุรกิจต้องจัดการความยั่งยืนเป็นอันดับแรก เพื่อสร้างฐานที่มั่นคง ลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสแข่งขัน จากนั้นจึงบูรณาการความรู้ด้านภูมิรัฐศาสตร์ เพื่อปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก เมื่อทั้งสองด้านถูกจัดการควบคู่กัน องค์กรจะสามารถยืนหยัดและเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน
แต่อุปสรรคสำคัญในการจัดการปัญหาความยั่งยืนของธุรกิจ คือ การขาดทักษะสีเขียวหรือ Green Skills ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) ที่ระบุว่าการขาดทักษะสีเขียวของคนในองค์กรกลายเป็น “คอขวด” สำคัญของการไปสู่ Net Zero ธุรกิจต้องเร่งพัฒนาทักษะให้เกิดขึ้นทุกระดับในองค์กรตั้งแต่บอร์ดบริหารไปจนถึงพนักงานปฏิบัติการ
ธนาคารกสิกรไทยได้วางภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ 3 ระดับ เพื่อปิดช่องว่างทักษะและช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าเกิดการเปลี่ยนผ่านได้จริง ธนาคารจึงจัดตั้งศูนย์วิจัยสภาพภูมิอากาศสร้างสรรค์ (Creative Climate Research Center - CCRC) เพื่อให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยร่วมมือกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายองค์กรในการออกแบบระบบนิเวศการเรียนรู้ครอบคลุม 3 ระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ไปจนถึงผู้ปฏิบัติการ และพนักงานทั่วไป ให้มีทักษะพร้อมเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำด้วยกัน ได้แก่
1) Net Zero CEO – หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง C-suite ซึ่งจัดโดยสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนและคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเปิดวิสัยทัศน์เกมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ เข้าใจผลกระทบจากกติกาการค้าและภูมิรัฐศาสตร์โลก ผ่านการเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ และกลยุทธ์ธุรกิจ ถ่ายทอดโดยวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ รวมถึงเชื่อมโยงเครือข่ายผู้นำตัวจริงที่มีวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตเศรษฐกิจไทย
2) Net Zero Leader – หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับกลาง / หัวหน้างาน ได้แก่
2.1 หลักสูตร Financial Readiness ลงทุนด้านความยั่งยืนอย่างคุ้มค่า ให้พร้อมรับมือวิกฤตพลังงาน เน้นการเลือกเทคโนโลยีลดคาร์บอนที่เหมาะสม วิเคราะห์กระแสเงินสดและประเมินความพร้อมองค์กรก่อนการตัดสินใจ เพื่อให้ทุกเม็ดเงินที่ลงทุนคุ้มค่า และสร้างผลตอบแทนได้จริง โดยหลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทดสอบนวัตกรรมภายใต้กรอบ Enhanced Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้เพื่อสังคมโดยไม่แสวงหากำไร เพื่อเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจไทยก้าวสู่ Net Zero อย่างมั่นคง
2.2 หลักสูตร Decarbonization Transformation Leadership เพื่อพัฒนาทักษะผู้นำที่สามารถทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ความยั่งยืนได้จริง โดยพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญอย่างฮิววิท คอนซัลติ้ง (Hewitt Consulting) บริษัทให้บริการความรู้และคำปรึกษาเพื่อการทรานส์ฟอร์มธุรกิจและองค์กรชั้นนำของไทย มุ่งเน้นการสร้างวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน (Purpose) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้อง (People) และนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่โดดเด่นและจับต้องได้ (Performance)
3) Net Zero Professional – หลักสูตรที่เหมาะสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนเป็นผู้จัดหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้น (2 ชั่วโมง) ที่จะช่วยให้เข้าใจบทบาทของความยั่งยืนในโลกธุรกิจยุคใหม่ และเห็นภาพว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงกับการดำเนินธุรกิจ ต้นทุน และความสามารถในการแข่งขันขององค์กรได้อย่างไร เพื่อให้ผู้เรียนพร้อมต่อยอดสู่ความรู้เชิงลึกได้ต่อไป
นายรุ่งเรือง กล่าวทิ้งท้ายว่า ธนาคารกสิกรไทยมีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่มากกว่าการเป็นแค่แหล่งเงินทุน แต่ต้องเป็นพันธมิตรที่พร้อมจะผลักดันลูกค้าธุรกิจให้สามารถแข่งขันอย่างแข็งแกร่งในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน รวมถึงการ Upskill–Reskill เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานสีเขียวในอนาคต
สำหรับผู้ที่สนใจคอร์ส Net Zero โดยศูนย์วิจัยสภาพภูมิอากาศสร้างสรรค์ (CCRC) สามารถศึกษารายละเอียด ข้อจำกัด และเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ www.kasikornbank.com/k_creativeclimate หรือติดต่อสอบถามได้ที่ Line Official Account: @CCRC