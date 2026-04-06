โรงพยาบาลกระดูกและข้อ kdms เตือน 4 ปัญหาหลักพบมากในผู้สูงวัย แนะทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

โรงพยาบาลกระดูกและข้อ kdms ส่งต่อความห่วงใยให้ทุกครอบครัวด้วยโปรแกรม "Senior Fitness Test" ฟรี! เช็กฟิต 6 ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงร่างกาย กุญแจสำคัญของอิสระในการใช้ชีวิต
อย่าปล่อยให้ “วัย” ขังเราไว้! เมื่อเข็มนาฬิกาของชีวิตก้าวผ่านเลข 60 หลายคนมักเข้าใจผิดคิดว่า “ความเสื่อม” คือเพื่อนสนิทที่ต้องจำใจยอมรับ แต่ในโลกของการแพทย์ยุคใหม่ ความเสื่อมหลายอย่างสามารถป้องกันและฟื้นฟูได้ หากเรา “รู้ทัน” ร่างกายของตัวเอง โรงพยาบาลกระดูกและข้อkdms (ข้อดีมีสุข) พาไปเจาะลึกถึงภัยเงียบที่ผู้สูงวัยต้องเผชิญ และทำไมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายจึงเป็น “กุญแจสำคัญ” ที่จะเปลี่ยนให้สูงวัยใจเกินร้อย เดินได้คล่องเหมือนวันวาน
๐ “การล้ม” และ “ภาวะกล้ามเนื้อน้อย” ภัยที่ต้องตรวจจับ
ล้มครั้งเดียว...เปลี่ยนชีวิต!! ปัญหาที่น่ากังวลที่สุดของผู้สูงวัยคือ “การล้ม” และ “ภาวะกล้ามเนื้อน้อย” ในผู้สูงอายุ เปรียบเสมือนวงจรย้อนกลับที่เกิดซ้ำไปมา เพราะเมื่อกล้ามเนื้ออ่อนแรง การทรงตัวก็จะแย่ลง และการล้มครั้งแรกอาจก่อให้เกิดความกลัวเกาะกินใจ จนไม่กล้าเดินหรือเคลื่อนไหว ทำกิจกรรมน้อยลง ยิ่งทำให้กล้ามเนื้อฝ่อตัวลงไปอีก โดย 4 ปัญหาหลัก (The Core Issues) ที่พบในผู้สูงวัย ได้แก่
1. ภาวะกล้ามเนื้อน้อย (Sarcopenia): เมื่ออายุมากขึ้น มวลกล้ามเนื้อและแรงจะลดลง ทำให้การลุก นั่ง หรือเคลื่อนไหวทำได้ยากขึ้น
2. ระบบประสาทและการทรงตัวเสื่อมลง: การตอบสนองต่อการสะดุดหรือพื้นต่างระดับช้าลง จึงเสียการทรงตัวได้ง่าย
3. ข้อต่อยึดติด: ความยืดหยุ่นที่ลดลง ทำให้ช่วงก้าวเดินสั้นลง และการเอื้อมหยิบสิ่งของทำได้ลำบาก
4. ความเสี่ยงจากการล้ม: การล้มไม่ได้ทำให้แค่บาดเจ็บเล็กน้อย แต่อาจนำไปสู่ภาวะรุนแรง เช่น กระดูกสะโพกหัก ภาวะติดเตียง หรือเลือดออกในสมองได้
๐ พบ 6 สถานี เช็กความฟิต จับสัญญาณความเสี่ยง
การทดสอบสมรรถภาพไม่ใช่แค่การตรวจร่างกายทั่วไป แต่คือการหาจุดอ่อนก่อนเกิดเหตุจริง เปรียบเสมือนสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า kdms ส่งเสริมสังคมสูงวัยสุขภาพดี จัดกิจกรรม Senior Fitness Test ชวนผู้สูงอายุมาเช็กความฟิตผ่านการทดสอบ 6 รายการที่วัดผลได้จริง เพื่อประเมินสมรรถภาพร่างกายอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทั้งความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อขาและแขน ประสิทธิภาพของระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด ความอ่อนตัวของหลัง สะโพก และกล้ามเนื้อขาด้านหลัง รวมถึงความยืดหยุ่นของหัวไหล่ ตลอดจนความคล่องแคล่วและการทรงตัวขณะเคลื่อนไหว ช่วยให้เห็นศักยภาพร่างกายโดยรวมได้อย่างแม่นยำ
๐ ฟื้นฟูอย่างตรงจุดด้วยเทคโนโลยีผสานวิทยาศาสตร์การกีฬา
หากผลทดสอบออกมา "ต่ำกว่าเกณฑ์" ไม่ต้องกังวล เพราะ kdms มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อกู้คืนสมรรถภาพของผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ด้วย “แผนการรักษา” ที่ชัดเจน โดยผสมผสานวิทยาศาสตร์การกีฬากับกายภาพบำบัดเข้าด้วยกัน
เครื่อง Huber: นวัตกรรมเด่นที่ช่วยฝึกการทรงตัว การลงน้ำหนัก และเพิ่มความแข็งแรงเฉพาะส่วน มีโปรแกรม Feedback แบบเรียลไทม์ ช่วยให้ร่างกายรับรู้ความรู้สึกของข้อต่อได้แม่นยำขึ้น
เครื่อง Redcord: อุปกรณ์เชือกแขวนที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อได้ลึกและมากกว่าการออกกำลังกายบนพื้นทั่วไป เหมาะมากสำหรับผู้ที่มีปัญหาไหล่ห่อ ไหล่ติด หรือต้องการฝึกการทรงตัว
การดูแลโดยนักกายภาพบำบัด: วิเคราะห์ปัญหารายบุคคล (Personalized) ใช้เทคนิคดัดดึงข้อต่อ (Mobilization) และประคบอุ่น (Hotpack) เพื่อคลายจุดยึดอย่างปลอดภัย
การดูแลโดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬา: ออกแบบโปรแกรมการฝึกที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายในแต่ละวัน พร้อมดูแลความหนักเบาของโปรแกรมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้บุตรหลานวางใจได้ในมาตรฐานความปลอดภัยระดับโรงพยาบาล
พร้อมหรือยัง? ที่จะรู้ทันร่างกายตัวเอง บอกเลยว่าการทดสอบสมรรถภาพร่างกายไม่ใช่เรื่องน่ากลัว แต่มันคือการ “ให้โอกาส” ตัวเองได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีอิสระ อย่ารอให้การล้มเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยแก้ไข เพราะการป้องกันมีค่ามากกว่าการรักษาเสมอ
สนใจทดสอบสมรรถภาพ 6 รายการ หรืออยากทดลองใช้เครื่อง Huber และ Redcord เพื่อฟื้นฟูกำลังวังชา สามารถนัดหมายเพื่อรับคำปรึกษาจากทีมผู้เชี่ยวชาญของ kdms ได้ทันที
