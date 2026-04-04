เมอร์เซเดส-เบนซ์ เปิดบูธรับ "เยาววิทย์" เยือน Motor Show 2026 พร้อมเผยโฉมสีสันรถพิเศษ คันเดียวในโลก!!

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ต่อยอดบทบาทผู้สนับสนุนของ “โรงเรียนเยาววิทย์” ที่ทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลารวมกว่า 22 ปี ตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียนในอำเภอกะปง จังหวัดพังงา เพื่อรองรับเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี 2547 โดยเนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลอง 140 ปีแห่งนวัตกรรมยานยนต์ (140 Years of Innovation)
ทีมผู้บริหาร นำโดย มร. คริสเตียน เชลล์ ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ร่วมต้อนรับคณะครูและเด็กนักเรียนกว่า 35 คน เข้าร่วมงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47 (Motor Show 2026) พร้อมพาชมผลงานของเด็กนักเรียนที่ร่วมกันระบายสีออกแบบรถแวน Mercedes-Benz Sprinter 419 Business รุ่นพิเศษ ที่ถูกนำมาจัดแสดงจริงภายในงาน
นอกจากที่เด็กๆ จะได้ร่วมชื่นชมผลงานของตัวเองและเปิดโลกนวัตกรรมยานยนต์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย ได้พาคณะครูและนักเรียนเข้าเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” แหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยา และสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ทำให้การมาท่องเที่ยวของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนเยาววิทย์ในครั้งนี้ เต็มไปด้วยการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการปลูกฝังแนวคิดในการรักษาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนให้กับเด็กๆ แบบครบวงจร
ผลงานการออกแบบ Mercedes-Benz Sprinter 419 Business รุ่นพิเศษ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างเมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย และศิลปินนักวาดภาพประกอบชื่อดังอย่าง ต๊อด - อารักษ์ อ่อนวิลัย หรือที่รู้จักกันในนาม “SAHRED TOY” ที่มาร่วมดีไซน์ตัวการ์ตูนและลายเส้น ซึ่งสะท้อนแรงบันดาลใจมาจากการเฉลิมฉลอง 140 ปีแห่งนวัตกรรมยานยนต์ (140 Years of Innovation) โดยในช่วงวันเด็กแห่งชาติเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทีมผู้บริหารได้เข้าไปเยี่ยมโรงเรียนเยาววิทย์ ที่จังหวัดพังงา พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษให้เด็กนักเรียนทุกคนได้มีโอกาสระบายสีลงบนรถแวนคันพิเศษ เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ ทุกคน รวมถึงการเสริมสร้างทักษะและจินตนาการด้านศิลปะให้กับเยาวชนรุ่นใหม่
ร่วมสัมผัสความน่ารักและจินตนาการของเด็กๆ ผ่านรถแวน Mercedes-Benz Sprinter 419 Business รุ่นพิเศษที่มีเพียงคันเดียวในโลก ได้ที่บูธเมอร์เซเดส-เบนซ์ ภายในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 เมืองทองธานี ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2569
