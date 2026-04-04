เปิดภาพ “เสือดาวหนีไฟป่า” พักพิงถ้ำริมน้ำปิง เขตอมก๋อย สั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังใกล้ชิด

นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) หรือ สบอ.16 เปิดเผยรายงานการตรวจพบสัตว์ป่าหายากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ร่วมกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF Thailand) ตรวจพบเสือดาวจำนวน 1 ตัว บริเวณช่องถ้ำริมแม่น้ำปิง ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำประมาณ 4 เมตร
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า เสือดาวตัวดังกล่าวยังมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง คาดว่าสาเหตุที่เข้ามาอาศัยอยู่ในถ้ำริมน้ำเนื่องจากต้องการลี้ภัยจากสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนดำเนินการเฝ้าระวังในระยะปลอดภัย เพื่อป้องกันการรบกวนและเฝ้าระวังภัยจากการลักลอบล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ดังกล่าว
เสือดาว (Panthera pardus) เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ถูกระบุอยู่ในบัญชีแดงไอยูซีเอ็น เนื่องจากถูกคุกคามจากการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยและการล่าโดยมนุษย์ มีพฤติกรรมสันโดษและมีความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้ดีเยี่ยม โดยมักใช้พื้นที่สูงหรือถ้ำเป็นที่กำบัง การพบเสือดาวในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงครั้งนี้ถือเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งอาศัยสำคัญของสัตว์ตระกูลแมวป่าในภาคเหนือของไทย
ลักษณะของเสือดาว เป็นเสือขนาดใหญ่ รองจากเสือโคร่ง มีพื้นที่กระจายพันธุ์กว้างไกลที่สุด และสามารถปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยสามารถอาศัยอยู่ได้ในอุณหภูมิ 43 องศาเซลเซียสในทะเลทราย หรือกระทั่ง -25 องศาเซลเซียสในรัสเซีย และยังอยู่ได้ในระดับความสูงถึง 5,200 เมตร บนเทือกเขาหิมาลัย รวมถึงพื้นที่ป่าที่ใกล้กับชุมชนหรือแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ได้ด้วย
อ้างอิง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช