น้ำมันครัวแลกน้ำมันรถ ! บางจากฯ นำร่อง “Fry to Fly – 2 ลิตรแลก 1 ลิตร” เติมได้ที่ปั๊มบางจากที่ร่วมรายการ

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการนำร่อง “Fry to Fly - 2 ลิตร แลก 1 ลิตร”ภายใต้แนวคิด “น้ำมันครัวแลกน้ำมันรถ”ชวนประชาชนนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วจำนวน 2 ลิตร แลกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์จำนวน 1 ลิตร โดยสามารถเติมได้ทันที ณ สถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมโครงการ**ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 6-30 เมษายนนี้
โครงการนี้มุ่งแบ่งเบาภาระผู้บริโภค โดยต่อยอดจากโครงการ Fry to Fly ที่รวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) ให้เกิดประโยชน์ได้ใกล้ตัวมากขึ้น ด้วยการนำน้ำมันใช้แล้วจากครัวเรือนจำนวน 2 ลิตร มาแลกเติมน้ำมันดีเซล หรือแก๊สโซฮอล์ (เฉพาะเกรดธรรมดา ไม่รวมพรีเมี่ยม) จำนวน 1 ลิตรได้ทันที
ทั้งนี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วไม่เกิน 20 ลิตรต่อ 1 ท่าน โดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว 1 กิโลกรัม เทียบเท่า 1 ลิตร เพื่อความสะดวกในการอ้างอิง
โครงการนำร่องดังกล่าวเป็นหนึ่งในมาตรการของบางจากฯ เพื่อดูแลผู้บริโภคในช่วงวิกฤตสงครามตะวันออกกลาง สำหรับสถานีบริการน้ำมันบางจาก ที่เข้าร่วมโครงการ มีจำนวน 15 สาขาดังนี้
-กรุงเทพมหานคร สาขาเอกมัย สุขุมวิท 99 วิภาวดีรังสิต ENCO เจริญกรุงตัดใหม่ ศรีนครินทร์ สมิติเวช กาญจนาภิเษก (บางบอน) จรัญสนิทวงศ์ สุขาภิบาล 1 (2) เลียบวารี
-จังหวัดสมุทรปราการ สาขาศรีนครินทร์ 1 เทพารักษ์ กม. 9
-จังหวัดนนทบุรี นนทบุรี กาญจนาภิเษก 41 แจ้งวัฒนะ
-จังหวัดปทุมธานี สาขาพหลโยธิน 38
**ตรวจสอบรายชื่อสถานีบริการที่ร่วมโครงการได้ที่ https://www.bangchak.co.th/th/newsroom/bangchak-news/1880/