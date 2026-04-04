อุตุฯ เตือนอากาศร้อนจัด ! อ.เถิน ลำปาง ทุบสถิติอีก 42.2°C

🎯กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (4 เม.ย. 69) คาดว่าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ตั้งแต่ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ส่วนอุณหภูมิที่ขยับขึ้นสูงสุดวานนี้ (3 เม.ย. 69) วัดได้ 42.2 องศาเซลเซียส ที่ อ.เถิน จ.ลำปาง โดยหลายพื้นที่มีอากาศร้อนจัดที่วัดได้เกิน 40 องศาเซลเซียส
🌡️พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (4 เม.ย. 69) : ร้อนจัด-ฝุ่น☀️😷
ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ส่วนภาคใต้มีอากาศร้อน เนื่องจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมในบริเวณดังกล่าว ทำให้ประเทศไทยมีฝนน้อย ขอให้ประชาชน ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด โดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ไว้ด้วย
😷 ฝุ่นละอองในระยะนี้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน มีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เกินมาตราฐาน เนื่องจากความหนาแน่น ของจุดความร้อนบริเวณภาคเหนือและบริเวณใกล้เคียงมีน้ำหนักมากกว่าความสามารถของการระบายอากาศ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่ง และควรสวมหน้ากาก N95 เพื่อความปลอดภัยเมื่ออยู่นอกอาคาร
🌡️พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า : ร้อนจัด-ฝนฟ้าคะนอง☀️ 🌦️
ในช่วงวันที่ 4 – 10 เม.ย. 69 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน เนื่องจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันตกกำลังอ่อนพัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ตลอดช่วง
สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เนื่องจากลมตะวันตกพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อน โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ตลอดช่วง
🔴 ข้อควรระวัง: ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด โดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง
😷 สำหรับประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่ง และควรสวมหน้ากาก N95 เพื่อความปลอดภัยเมื่ออยู่นอกอาคาร
สถานการณ์แผ่นดินไหว(ช่วงวันที่ 2 - 3 เม.ย. 69): ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 3.8 , 3.0 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด