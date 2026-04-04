ซีพี-เมจิ จับมือ Café Amazon และไปรษณีย์ไทย สานต่อภารกิจ “รีไซขุ่น ปี 3” เปลี่ยนฝาขวด เป็นโต๊ะ-เก้าอี้

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ผู้นำในอุตสาหกรรมนมพาสเจอไรส์ของประเทศไทย เดินหน้าแคมเปญ “ซีพี-เมจิ รีไซขุ่น ปี 3” พร้อมภารกิจใหม่ “เปลี่ยนฝาเป็นโต๊ะ (From Caps to Classrooms)” ชวน Café Amazon และไปรษณีย์ไทย ขับเคลื่อน Circular Economy เปลี่ยนฝาขวดพลาสติกใช้แล้วจาก Café Amazon 4,800 สาขาทั่วประเทศ ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในรูปแบบของ “โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน” ผ่านกระบวนการอัปไซเคิลจำนวนกว่า 200 ชุด ก่อนส่งต่อให้กับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี 2568 สะท้อนพลังความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจในการสร้างคุณค่าจากวัสดุเหลือใช้ให้กลับมาสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย
นายอภิสิทธิ์ ธีรภาพรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด กล่าวว่า “ซีพี-เมจิ ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด ‘เพิ่มคุณค่าชีวิต – Enriching Life’ โดยหนึ่งในมิติสำคัญคือ Enriching Planet ที่ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ โครงการ ‘ซีพี-เมจิ รีไซขุ่น’ จึงเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกต้อง และเพิ่มคุณค่าให้กับบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้ว จากข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสะท้อนว่า ฝาพลาสติกเป็นหนึ่งในขยะที่พบมากที่สุดในทะเลไทย แม้จะเป็นชิ้นเล็ก แต่ใช้เวลาในการย่อยสลายนาน แต่ทั้งนี้ บรรจุภัณฑ์พลาสติกก็สามารถนำกลับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีประโยชน์ได้
ในปีนี้ เราจึงตั้งใจหยิบ ‘ฝาเล็กๆ’ มาเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง ผ่านภารกิจ ‘เปลี่ยนฝาเป็นโต๊ะ (From Caps to Classrooms)’ ฝาขวดพลาสติกจากร้าน Café Amazon ทั่วประเทศ จะถูกรวบรวมและส่งต่อผ่านไปรษณีย์ไทย ก่อนเข้าสู่กระบวนการอัปไซเคิลเป็นแผ่นโต๊ะ (Tabletop) และผลิตเป็นชุดโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปี 2568 ที่ผ่านมา โดยในปีนี้เรายินดีที่ได้พาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งอย่าง Café Amazon และไปรษณีย์ไทย มาร่วมขับเคลื่อนโครงการ ทำให้ฝาพลาสติกจากทั่วประเทศสามารถออกเดินทางไกลไปสู่โต๊ะเรียนที่เด็กๆ จะได้ใช้ทุกวัน”
ทางด้านนายไกรพิท เปรมมณี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจไลฟ์สไตล์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กล่าวว่า “Café Amazon ตระหนักถึงปัญหาขยะและการลดใช้พลาสติก ทุกวันร้าน Café Amazon มีการใช้งานฝาพลาสติกจำนวนมากจากการดำเนินงานของสาขาทั่วประเทศ เราจึงมองว่าสิ่งเล็ก ๆ อย่างฝาขวด หากจัดการอย่างเป็นระบบ ก็สามารถสร้างคุณค่าใหม่ได้ ในโครงการ ‘ซีพี-เมจิ รีไซขุ่น ปี 3’ Café Amazon จึงใช้ศักยภาพของเครือข่ายร้าน 4,800 สาขาทั่วประเทศ เป็นจุดรวบรวมฝาขวดพลาสติกจากการใช้งานจริงในร้าน ก่อนบรรจุใส่กล่องของไปรษณีย์ไทย เพื่อเตรียมส่งต่อเข้าสู่กระบวนการอัปไซเคิล ซึ่งไม่เพียงช่วยลดขยะพลาสติก แต่เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้กลายเป็นทรัพยากรที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมได้จริง สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ OR หรือ OR SDG ที่จะตอบโจทย์เป้าหมาย ‘GREEN’ ในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนอีกด้วย”
ด้าน ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า “ไปรษณีย์ไทยให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนแนวคิด Circular Economy ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ ผ่านโครงการ Green Hub ที่เปิดพื้นที่ให้ภาคธุรกิจ ภาคชุมชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ความร่วมมือในโครงการ ‘ซีพี-เมจิ รีไซขุ่น ปี 3’ ไปรษณีย์ไทยในฐานะเครือข่ายโลจิสติกส์ของประเทศ ที่ช่วยเชื่อมโยงความตั้งใจของพันธมิตรและสังคมให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ได้นำศักยภาพเครือข่ายไปรษณีย์ทั่วประเทศและบุรุษไปรษณีย์ มาสนับสนุนการรับและขนส่งฝาพลาสติกจากร้าน Café Amazon เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการอัปไซเคิลเป็นชุดโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน ซึ่งไม่เพียงเป็นการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังเป็นการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สอดคล้องกับบทบาทของไปรษณีย์ไทยที่มุ่งเชื่อมโยงผู้คน ชุมชน และโอกาสดี ๆ ให้เดินทางไปถึงกันได้ทั่วประเทศ”
โครงการ “ซีพี-เมจิ รีไซขุ่น ปี 3” เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2569 โดยซีพี-เมจิตั้งเป้าหมายผลิตชุดโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนจำนวนกว่า 200 ชุด เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนเป้าหมายภายในไตรมาสที่ 2 ปีนี้” นายอภิสิทธิ์ กล่าวปิดท้าย./