คูโบต้า ชวนเกษตรกรรุ่นใหม่ ประลองปลูกมันสำปะหลัง "แบบขยายร่อง" ชิงเงินรางวัลก้อนใหญ่ - ยกระดับทักษะ

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตัวกิจกรรม “คูโบต้า มัน(ส์) ขยายร่อง” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ปลูกง่าย ได้มัน(ส์)ดี” เวทีแข่งขันสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มุ่งยกระดับทักษะและศักยภาพการทำเกษตรยุคใหม่ผ่านการแข่งขันปลูกมันสำปะหลังแบบ “ขยายร่อง” ควบคู่กับการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูล K-iField ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก ลดต้นทุน และยกระดับผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรม ผสานการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรรุ่น B Series และเทคโนโลยีครบวงจร เพื่อการจัดการแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดจากโรคใบด่าง
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับองค์ความรู้ต่อยอดสู่การเป็นเกษตรกรยุคใหม่ Agri-Influencer ร่วมสร้างสรรค์คอนเทนต์ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การทำเกษตรสู่สาธารณะผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท โครงการ “คูโบต้า มัน(ส์) ขยายร่อง” เป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายองค์ความรู้และทักษะสู่การเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันยุคใหม่ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันอนาคตอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยในอนาคต
โครงการ “คูโบต้า มัน(ส์) ขยายร่อง” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 โดยผู้สนใจสามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม หรือทางเฟซบุ๊ก : สยามคูโบต้า ร่วมเดินหน้าสู่การเป็นเกษตรกรยุคใหม่ Gen มัน(ส์) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปพร้อมกัน