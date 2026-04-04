3 พันธมิตรรวมพลัง จัด "SIAM SONGKRAN FESTIVAL 2026" ยกระดับ “ย่านสยาม” สู่แลนด์มาร์คสงกรานต์ระดับโลก

ปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของย่านสยามกำลังจะเกิดขึ้น เมื่อ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ในฐานะผู้พัฒนาและดูแลพื้นที่ใจกลางเมือง ผนึกกำลังกับพันธมิตรหลัก ได้แก่ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ และบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมประกาศ “Big Move” เนรมิตย่านสยามสู่ศูนย์กลางการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ระดับโลก ในมหกรรม “มหาสงกรานต์ย่านสยาม 2569” (SIAM SONGKRAN FESTIVAL 2026) ระหว่างวันที่ 10–15 เมษายน 2569 ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนบทบาทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการเปิดพื้นที่ “สยาม–สามย่าน–บรรทัดทอง” ให้เป็นพื้นที่ของทุกคน พร้อมยกระดับสู่ Global Songkran Landmark ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยเข้ากับไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยและความบันเทิงระดับนานาชาติ คาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาตินับล้านคน และสร้างแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ
ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “ภารกิจของจุฬาฯ และ PMCU คือการมอบพื้นที่ใจกลางเมืองอย่างสยาม สามย่าน และบรรทัดทอง ให้เป็นพื้นที่สำหรับคนไทยทุกคน และในเทศกาลสงกรานต์นี้ งานเล่นน้ำที่จัดขึ้นในทุกพื้นที่ที่เราดูแล จึงออกแบบให้ตอบโจทย์คนทุกเพศทุกวัย ทั้งความสนุก ความปลอดภัย และกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นน้ำรูปแบบใหม่ คอนเสิร์ต สตรีทฟู้ด หรือพื้นที่พักผ่อน เราตั้งใจให้ทุกตารางนิ้วของพื้นที่เป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงและมีความสุขร่วมกันได้”ภายใต้แนวคิดดังกล่าว PMCU ได้เนรมิตพื้นที่ สยามสแควร์–บรรทัดทอง–สามย่าน ให้เป็น“สงกรานต์สแควร์” ผ่าน 3 โซนหลัก
• สยามสแควร์วอล์คกิ้งสตรีท และสยามสแควร์วัน กับงาน “สงกรานต์สยาม 69” ในคอนเซ็ปต์ Waterland สวนน้ำกลางสยาม เต็มไปด้วยเครื่องเล่นน้ำขนาดใหญ่ พร้อมกิจกรรมวัฒนธรรมไทยและคอนเสิร์ต ในบรรยากาศปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ (12–15 เม.ย. 2569) และยังคงส่งเสริมเรื่องความยั่งยืน เป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อสังคม “Songkran Siam Upcycling” ด้วยการจัดจุดสำหรับรับบริจาคปืนฉีดน้ำที่ชำรุดเสียหาย หรือที่ไม่ใช้แล้ว (ก่อนกลับบ้าน) สำหรับปืนฉีดน้ำที่ชำรุดเสียหาย จะถูกรวบรวมไปรีไซเคิลหลังจากจบงาน เพื่อแปรเปลี่ยนนำไปสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม หรือปืนฉีดน้ำที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังดีอยู่ทางสยามยังมีจุดวางไว้สำหรับส่งต่อปืนฉีดน้ำให้ผู้ที่มาร่วมงานคนถัดไปได้นำไปใช้เล่นสงกรานต์ได้ต่อไป
• บรรทัดทอง “Water Street” โซนสตรีทฟู้ดระดับโลกที่ผสานความสนุกของคนรุ่นใหม่ ทั้ง Random Dance อุโมงค์น้ำ และคอนเสิร์ตตลอด 3 วัน (12–14 เม.ย. 2569)
• Chamchuri Beach Club ลานหน้าจามจุรีสแควร์ บีชคลับกลางเมืองสำหรับสายชิล พร้อมสระน้ำ ดนตรีสด และเวิร์กชอป (11–16 เม.ย. 2569)
การผนึกกำลังเพื่อยกระดับ Soft Power ไทย ผ่าน 7 พื้นที่ 7 ประสบการณ์ความร่วมมือครั้งนี้เชื่อมต่อแลนด์มาร์คสำคัญของย่านสยามอย่างไร้รอยต่อ ตั้งแต่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ สู่สยามสแควร์ สยามสเคป จามจุรีสแควร์ บรรทัดทอง และเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พร้อม Curated Experiences ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
ธณพร ตันติยานนท์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า ONESIAM กล่าวว่า “สยามพิวรรธน์มุ่งมั่นสร้างปรากฏการณ์ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เราพร้อมยกระดับสงกรานต์ไทยสู่ World-class Experience ผ่านการผสานอัตลักษณ์ไทยเข้ากับไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย นวัตกรรม และแฟชั่นระดับโลก เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลก” ไฮไลท์ในกลุ่ม ONESIAM
• สยามพารากอน กับ “SIAM PARAGON SUMMERBEATS MUSIC FEST 2026” มิวสิคเฟสระดับโลกจากศิลปินกว่า 150 ชีวิต
• สยามเซ็นเตอร์ กับ “SIAM CENTER x Jolly Bears: THE SUMMER CARNIVAL” คาร์นิวัลสุดครีเอทีฟ
• สยามดิสคัฟเวอรี่ กับ “The Summer Exploratorium” พื้นที่ทดลองไลฟ์สไตล์และแรงบันดาลใจใหม่
ศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มุ่งสร้างประสบการณ์ที่ผสานการช้อปปิ้ง ไลฟ์สไตล์ และวัฒนธรรมไทยไว้ในจุดหมายเดียว พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก”โดยจัดงาน “MBK Songkran Thai Cultural Celebration 2026” นำเสนอการแสดงโขนและมวยไทย พร้อมโปรโมชันพิเศษตลอดเทศกาล คาด Traffic ทะลุล้าน สร้างแรงกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่
การผนึกกำลังของทั้ง 3 องค์กร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,000,000 ตารางเมตร รวมผู้ประกอบการกว่า 10,000 ราย คาดว่าจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 40% และสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมหาศาลในช่วงสงกรานต์นอกจากนี้ ยังมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย การจราจร และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ย่านสยามเป็นพื้นที่เฉลิมฉลองที่ทั้งสนุก คึกคัก และอุ่นใจสำหรับทุกคนร่วมสัมผัสปรากฏการณ์สงกรานต์ครั้งยิ่งใหญ่ที่ “จุฬาฯ และพันธมิตร” ตั้งใจสร้างให้เป็นหมุดหมายระดับโลก ในงาน “มหาสงกรานต์ย่านสยาม 2569” ระหว่างวันที่ 10–15 เมษายน 2569 ./