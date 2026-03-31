อุตุฯ เตือนร้อนจัด ! เม.ย.คาดทะลุ 40°C หลายพื้นที่ !! เปิด 9 จว.เสี่ยงภัยปานกลาง

🎯กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (31 มี.ค. 69) คาดว่าประเทศไทยทุกภาคมีอากาศร้อนจัดตอนกลางวัน โดยเฉพาะภาคเหนือ-อีสานตอนบน และบางพื้นที่ยังเสี่ยงเกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง เผย 9 จังหวัดติดอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงภัยปานกลาง ส่วนระดับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ (30 มี.ค. 69) วัดได้ 40.7 องศาเซลเซียส ที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โดยหลายพื้นที่มีอากาศร้อนจัดที่วัดได้เกิน 40 องศาเซลเซียส
🌡️พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (31 มี.ค. 69) : ☀️
ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เนื่องจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุม ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด โดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นในบางพื้นที่ไว้ด้วย
สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน
😷ฝุ่นละอองในระยะนี้ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างมาก 🔥เนื่องจากมีความหนาแน่นของจุดความร้อนมากและการระบายอากาศที่อ่อน
🌡️พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า : ☀️ 🌦️
ในช่วงวันที่ 31 มี.ค. – 6 เม.ย. 69 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือ 🥵ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง เนื่องจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว
สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 31 มี.ค. – 1 เม.ย. 69 ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ส่วนในช่วงวันที่ 2 – 6 เม.ย. 69 ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองลดลงและยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันตก พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันยังคงมีกำลังอ่อน โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ตลอดช่วง
🛰️ข้อควรระวัง: ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนไว้ด้วย ตลอดช่วง
สถานการณ์แผ่นดินไหว (ช่วงวันที่ 29 - 30 มี.ค. 69): ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ขนาด 3.3, 3.7 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเวียดนาม
ขนาด 2.5 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา
ขนาด 3.7 มีศูนย์กลางอยู่ที่ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ขนาด 1.3 มีศูนย์กลางอยู่ที่ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
และขนาด 1.5 มีศูนย์กลางอยู่ที่ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็ก ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด