จัดเต็ม!! เซ็นทรัล ร่วมขับเคลื่อน “มะพร้าวน้ำหอมไทย” อย่างเป็นระบบ

กลุ่มเซ็นทรัล พร้อมบริษัทในเครือ ผู้นำธุรกิจค้าปลีกและบริการของไทย เดินหน้าสนับสนุนการบริโภค “มะพร้าวน้ำหอม” ของไทยอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยในระยะยาว โดยจัดงาน “สนับสนุนเกษตรกรไทย ชวนอุดหนุนมะพร้าวน้ำหอม” ระหว่างวันที่ 26–28 มีนาคม 2569 ณ ลานสแควร์ C ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อร่วมกระตุ้นการบริโภคมะพร้าวน้ำหอมไทย พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากมะพร้าวในหลากหลายรูปแบบสู่ผู้บริโภคในวงกว้าง
ภายในงานนำเสนอผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมในรูปแบบที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย อาทิ มะพร้าวอ่อนน้ำหอม น้ำมะพร้าวบรรจุขวด รวมถึงเมนูเครื่องดื่ม “น้ำมะพร้าวปั่น” ซึ่งช่วยเพิ่มความหลากหลายในการบริโภคและตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่
ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางบริบทที่อุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากภาวะผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและราคาที่ผันผวน ซึ่งส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกร การขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนจึงมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างสมดุลของตลาด โดยเฉพาะการเร่งกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ควบคู่กับการสร้างทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากมะพร้าวในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อรองรับผลผลิตและสร้างเสถียรภาพในระยะยาว
ด้าน พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า “กลุ่มเซ็นทรัลมุ่งมั่นสนับสนุนเกษตรกรไทยและสินค้าเกษตรคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าการส่งเสริมการบริโภคควบคู่กับการพัฒนามูลค่าของมะพร้าวน้ำหอมไทย ไม่ได้เป็นเพียงการกระตุ้นในระยะสั้น แต่คือการร่วมกันวางรากฐานของระบบนิเวศทางเศรษฐกิจที่แข็งแรง
มะพร้าวน้ำหอมไทยเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่มีศักยภาพในระดับสากล การเติบโตอย่างยั่งยืนจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้บริโภค เพื่อร่วมกันมองเห็นคุณค่าและสนับสนุนสินค้าไทย นอกเหนือจากการขยายช่องทางการจำหน่าย การพัฒนามะพร้าวสู่รูปแบบการบริโภคที่หลากหลายมากขึ้น จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเปิดโอกาสทางการตลาด และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร
พร้อมกันนี้ ยังเปิดโอกาสในการต่อยอดมะพร้าวน้ำหอมไทยสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มในหลากหลายรูปแบบในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มพร้อมดื่ม อาหารแปรรูป หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ซึ่งจะช่วยยกระดับสินค้าเกษตรไทย และเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมะพร้าวน้ำหอมไทยจากสินค้าเกษตรพื้นฐาน สู่สินค้ามูลค่าสูงที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน”
ด้านการกระจายสินค้า บริษัทในเครือของกลุ่มเซ็นทรัลมีบทบาทสำคัญในการขยายการเข้าถึงผู้บริโภค โดย “ท็อปส์” ได้คัดสรรมะพร้าวน้ำหอมคุณภาพและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมาจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ
ขณะที่ “โกโฮเซลล์” ได้นำมะพร้าวไปพัฒนาเป็นสินค้าแปรรูปภายใต้แบรนด์ a choice อาทิเช่น น้ำมะพร้าว, มะพร้าวเส้น, มะพร้าวขูด และมะพร้าวแผ่นแช่แข็ง เพื่อเพิ่มทางเลือกสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบภายในประเทศ
ทางด้าน เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (ซีอาร์จี) ร่วมสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม โดยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในร้านอาหารเครือซีอาร์จี และมีแผนพัฒนาต่อยอดวัตถุดิบดังกล่าวมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าและกระจายรายได้สู่เกษตรกรในระยะยาว
ในส่วนของ กุ๊ด กุ๊ดส์ ได้ร่วมสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม โดยจัดจำหน่ายมะพร้าวน้ำหอมผ่านร้าน กุ๊ด กุ๊ดส์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ และสาขาจริงใจเชียงใหม่ รวมถึงนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการรังสรรค์เครื่องดื่มภายในร้าน พร้อมทั้งมีแผนพัฒนาต่อยอดวัตถุดิบดังกล่าว เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อันจะช่วยเพิ่มมูลค่าและกระจายรายได้สู่เกษตรกรในระยะยาว
นอกจากนี้ โรงแรมเซ็นทารา ได้นำมะพร้าวน้ำหอมไปจำหน่ายในโรงแรมทั้งในกรุงเทพฯ พัทยา และภูเก็ต เพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้สัมผัสคุณภาพและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของมะพร้าวน้ำหอมไทย พร้อมทั้งยกระดับภาพลักษณ์สินค้าเกษตรไทยสู่เวทีสากล และสร้างการรับรู้ในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง
อีกหนึ่งมิติสำคัญของการดำเนินงานในครั้งนี้ คือการบริหารจัดการขยะจากมะพร้าวน้ำหอมอย่างเป็นระบบ โดยเปลือกมะพร้าวที่เกิดจากการจำหน่ายภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และภายในงาน จะถูกรวบรวม ก่อนเข้าสู่กระบวนการ Pyrolysis ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจาก IBAP เพื่อแปรรูปเป็น “ไบโอชาร์ (Biochar)” ซึ่งสามารถนำไปใช้ในงานภูมิทัศน์ การเกษตร และโครงการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบ พร้อมสร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
ความร่วมมือในครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการกระตุ้นการบริโภคในระยะสั้น แต่ยังสะท้อนบทบาทของภาคเอกชนในการร่วมขับเคลื่อนสินค้าเกษตรไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจอย่างครบวงจร
กลุ่มเซ็นทรัล ยังคงเดินหน้าผลักดันความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับมะพร้าวน้ำหอมไทยจากสินค้าเกษตรพื้นฐาน สู่สินค้ามูลค่าสูงที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาว./