C&G คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award 2568 ต่อเนื่องปีที่ 6 ตอกย้ำต้นแบบโรงกำจัดขยะที่เป็นมิตรต่อชุมชน

บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม ประกาศความสำเร็จบนเส้นทางความยั่งยืน คว้ารางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW Continuous Award 2568) ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 สร้างประวัติศาสตร์เป็นสถานประกอบการโครงการกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม กทม. รายเดียว(จาก 418 โรงงานทั่วประเทศ) ที่รักษามาตรฐานระดับประเทศไว้อย่างเหนียวแน่น
นายเศรษฐพัส กมลศุภประยูร ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ เป็นผู้แทนรับมอบโล่รางวัลจาก นายพลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมี นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธี ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2568 ในปีนี้ไม่เพียงแต่การันตีมาตรฐาน ISO 26000 ใน 7 มิติหลักได้แก่ การกำกับดูแลองค์กร (Corporate Governance) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practice) สิ่งแวดล้อม (Environment) การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operating Practice) ผู้บริโภค (Consumers Issue) และการมีส่วนร่วมต่อสังคมและชุมชน (Community Involvement and Development) แต่ยังสะท้อนถึงการลงมือทำที่ "จับต้องได้" ของ C&G ผ่านโครงการที่สร้างแรงกระเพื่อมเชิงบวกให้ชุมชนหนองแขมและสังคมในวงกว้าง อาทิ
Zero Waste & Circular Economy: โครงการขยะอันตรายแลกไข่ และปฏิทินเก่าส่งต่อคนตาบอดปีที่ 2เพื่อส่งต่อไปยังศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
Social Well-being: การดูแลกลุ่มเปราะบาง การป้องกันโรคระบาดในชุมชน เช่น โรคพิษสุนัขบ้า และไข้เลือดออก และการส่งเสริมลานกีฬาต้านยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น
Economic Sustainability: ฝึกอาชีพสร้างรายได้เพื่อให้ประชาชนได้นำไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว และโครงการเกษตรกรรุ่นเยาว์ในโรงเรียน นำผลผลิตที่ได้มาใช้ประกอบอาหารกลางวันและจำหน่ายออกสู่ตลาดใกล้เคียง สร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ./