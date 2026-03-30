“เบสท์ ปันสุขเพื่อสังคม ปี 2569”สนับสนุนมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

BEST Express เดินหน้าสานต่อโครงการ “เบสท์ ปันสุขเพื่อสังคม ปี 2569” โดยร่วมส่งมอบสิ่งของจำเป็น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กและเยาวชนกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นดำเนินงานอย่างมืออาชีพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิการ ครอบครัว ตลอดจนเครือข่ายและชุมชนอย่างรอบด้าน
ความตั้งใจของ BEST Express สะท้อนผ่านโครงการในครั้งนี้ ในการมีส่วนร่วมเป็นพลังเกื้อหนุน เชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กพิการและครอบครัว ให้มีโอกาสเข้าถึงการพัฒนาศักยภาพและเติบโตในสังคมได้อย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการให้บริการด้านโลจิสติกส์ BEST Express ยังมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนสังคมในหลากหลายมิติ เพื่อสร้างคุณค่าและส่งต่อความห่วงใยสู่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง