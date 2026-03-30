xs
xsm
sm
md
lg

เปิดทางเชื่อมสะพานเขียว สวนลุมพินี–สวนเบญจกิติ ให้ประชาชนเดินอย่างปลอดภัย 1 พ.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์





นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุง สวนลุมพินี (สะพานเขียว) เขตปทุมวัน ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักสิ่งแวดล้อม โดยมี นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นางสาวปาจริยา มหากาญจนะ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล เมื่อ27 มี.ค. ที่ผ่านมา

โครงการปรับปรุง สวนลุมพินี (สะพานเขียว) ใช้เวลาก่อสร้าง 360 วัน (17 พ.ค. 68 – 11 พ.ค. 69) ครอบคลุมงานรื้อถอนอาคารเดิม ก่อสร้างทางเชื่อมสะพานเขียวยาว 250 เมตร ปรับปรุงอาคาร 3 หลัง และงานโครงสร้างต่าง ๆ ปัจจุบันภาพรวมโครงการคืบหน้า 83.91% งานก่อสร้างคืบหน้า 73.94%

รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ ได้กำชับสำนักสิ่งแวดล้อม ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง เน้นความปลอดภัย มาตรฐานการก่อสร้าง และการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมปรับภูมิทัศน์และระบบน้ำให้สวนกลับมาร่มรื่นสวยงาม เล็งเปิดใช้งานอย่างไม่เป็นทางการ 1 พ.ค. 69 มุ่งประชาชนเดินอย่างปลอดภัย เชื่อมต่อสวนลุมพินีผ่านสะพานเขียวไปยังสวนเบญจกิติ เพื่อให้การเดินทางและออกกำลังกายได้ต่อเนื่อง สะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

