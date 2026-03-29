พร้อมแล้ว!! สถาปนิกสยามฯ x ทีทีเอฟ จัดเต็ม “งานสถาปนิก’69” ตอบเทรนด์การเปลี่ยนแปลงโลก

สมาคมสถาปนิกสยามฯ และทีทีเอฟ ผนึกกำลังประกาศความพร้อมจัดงานสถาปนิก’69 มหกรรมแสดงเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดและแสดงนิทรรศการงานสถาปัตยกรรมที่ทรงอิทธิพลที่สุดในอาเซียน ภายใต้แนวคิด “สติมา : ปัญญา : พร้อม(ท์) | SATI : WISDOM : PROMPT” ชูไฮไลต์จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมที่หลากหลาย สอดรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วรอบด้าน เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ของสังคมและมุ่งยกระดับสถาปัตยกรรมไทยสู่สากล
พร้อมแสดงสินค้านวัตกรรมเพื่อการออกแบบ-ก่อสร้างครบวงจร โดยผู้ประกอบการแบรนด์ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 1,000 ราย อีกทั้ง เปิดตัวแอปพลิเคชันให้เป็นชุมชนออนไลน์เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการจัดงานอย่างสะดวก รวดเร็ว คาดตลอด 6 วันจัดงานระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2569 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จะได้ต้อนรับผู้เข้าชมงานจากทั่วโลกกว่า 3 แสนคน
นายอเส สุขยางค์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงความพร้อมของการจัดงานสถาปนิก ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 38 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสั่งสม สร้าง และส่งต่อองค์ความรู้ใหม่ของวิชาชีพในวันนี้ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนพี่น้องร่วมวิชาชีพในการก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน และในวาระครบรอบ 100 ปีของสมาคมสถาปนิกสยามที่กำลังจะมาถึงในไม่กี่ปีนี้ การจัดงานสถาปนิก’69 จะเป็นเวทียกระดับงานสถาปัตยกรรมไทยสู่สายตานานาชาติที่ครบวงจรและสมบูรณ์แบบที่สุด
ด้วยพื้นที่จัดงานแสดงงานทั้งหมดกว่า 75,000 ตร.ม. โดยแบ่ง 70,000 ตร.ม. เป็นพื้นที่ให้ผู้แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบและก่อสร้าง ผู้ประกอบการแบรนด์ชั้นนำของไทยและต่างประเทศรวมกว่า 1,000 บริษัท และพื้นที่อีกราว 5,500 ตร.ม. เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการของสมาคมฯ โดยรวบรวมผลงานจาก 4 องค์กรวิชาชีพสถาปัตยกรรม บริษัทสถาปนิก สมาชิกสมาคมฯ กว่า 120 บริษัท และสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศกว่า 40 แห่งร่วมจัดแสดงนิทรรศการอย่างยิ่งใหญ่
สถาปนิก’69 ถือเป็นงานแสดงเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดและแสดงนิทรรศการงานสถาปัตยกรรมที่ทรงอิทธิพลที่สุดในอาเซียน โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สติมา : ปัญญา : พร้อม(ท์) | SATI : WISDOM : PROMPT” ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2569 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานภูมิปัญญาใหม่ บนความเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งการทำงานและชีวิตที่ต้องปรับตัว ในขณะที่เทคโนโลยี AI เข้ามามีบทบาทหลายภาคส่วนจำเป็นต้องทำความเข้าใจและมองหาแนวทางที่สอดคล้องกันในบริบทของสังคม และรวมไปถึงแวดวงของการออกแบบสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างก็เช่นกัน คาดว่าจากความน่าสนใจของการจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมเสวนาให้ความรู้ และสินค้าบริการที่ครบวงจร งานสถาปนิก’69 จะได้ผลตอบรับที่ดีมีผู้เข้าร่วมงานทั้งไทยและต่างประเทศตลอด 6 วันของการจัดงานรวมกว่า 325,000 คน
นายจาตุรนต์ กิ่งมิ่งแฮ ประธานจัดงานสถาปนิก’69กล่าวถึงภาพรวมความพร้อมจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในงานสถาปนิก’69 แบ่งเป็น 5 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. THEME EXHIBITION ส่วนนิทรรศการหลัก 2. FORUM ส่วนของงานสัมมนา 3. THE FOUNDATION ส่วนนิทรรศการงานวิชาการ 4. INTELLIGENCE & COLLABORATION PLATFORM ส่วนนิทรรศการสุดยอดผลงานและความร่วมมือทางวิชาชีพ 5. ACTIVITIES AND SERVICES ส่วนงานพื้นที่กิจกรรมและบริการ
โดยส่วนแรกนิทรรศการหลัก ประกอบด้วย THAI INTELLIGENCE ถือเป็นไฮไลท์หลักของงาน ส่วน THEME EXHIBITION โดยนําเสนอผลงาน Prototype ชิ้นงานต้นแบบส่วนงานขนาดเท่าของจริง จากสถาปนิกไทยที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อาทิ บุญเสริม เปรมธาดา จาก Bangkok Project Studio, กุลภัทร ยันตรศาสตร์ จาก WHY Architects และกุลธิดา ทรงกิตติภักดี และเจอร์รี่ หง จาก Jenchieh Hung + Kulthida Songkittipakdee / HAS design and research
นิทรรศการ ASA ALL MEMBER - Thailand Only : สะท้อนสถาปัตยกรรมกับบริบทไทยไทย ตามด้วย ASA EMERGING YOUNG ARCHITECTS IN THE AGE OF NEW DISRUPTIONS นิทรรศการแสดงผลงานของสถาปนิกคลื่นลูกใหม่ในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง ชี้ให้เห็นศักยภาพ แนวคิด และบทบาทที่กําลังเปลี่ยนแปลงของนักออกแบบร่วมสมัย ในการมีส่วนกําหนดทิศทางของสังคมไทยควบคู่ไปกับบริบทระดับนานาชาติ
ส่วนที่ 2 FORUM แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.สัมมนาระดับนานาชาติ ASA INTERNATIONAL FORUM งานสัมมนาทางสถาปัตยกรรมที่รวบรวม Keynote Speakers ระดับนานาชาติ มาร่วมนําเสนอและแลกเปลี่ยนแนวคิดที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่าง “WISDOM” (ปัญญามนุษย์) และ “NEW INTELLIGENCE” (ปัญญาใหม่) ผ่านมุมมองและประสบการณ์ของสถาปนิกผู้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ในหลากหลายหัวข้อน่าสนใจ ซึ่งสัมมนานี้จะจัดเพียง 2 วัน ระหว่างวันที่ 2 และ 3 พฤษภาคม 2569 ณ ห้องฟินิกซ์ 4-6 อาคารแสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี
นอกจากนี้ ยังมีสัมมนากลุ่มวิชาชีพ ASA INSPIRATION LAB ภายใต้แนวคิด “WISDOM” (ปัญญามนุษย์) และ “NEW INTELLIGENCE” (ปัญญาใหม่) เช่นเดียวกัน ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดรวบรวมนักออกแบบ สถาปนิก นักคิด และผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าจากทั้งประเทศไทยและนานาชาติ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ แนวคิด และการทดลองใหม่ๆ ที่กําลังขับเคลื่อนอนาคตของงานออกแบบ
ส่วนที่ 3 THE FOUNDATION โซนจัดแสดงนิทรรศการประกวดแบบเชิงแนวความคิด (ASA Experimental Design Competition) การแสดงผลงานการประกวดแบบในระดับนานาชาติที่เปิดให้สมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมส่งผลงานแสดงแนวคิดในการออกแบบภายใต้หัวข้อ HYBRIDIZED WISDOMS ปัญญาร่วมสรรค์ : Architecture Across Multiple Intelligence
ตามมาด้วย YOUNG GENERATION WORKSHOP โซนจัดแสดงนิทรรศการผลงานสถาบันการศึกษา ASA EDUCATIONAL INSTITUTE นำเสนอผลงานการออกแบบเชิงปฏิบัติการ โดยเป็นการร่วมมือของคณาจารย์และ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทางสถาปัตยกรรมทั่วประเทศ ปิดท้ายกับ THESIS OF THE YEAR AWARDS 2026 นิทรรศการผลงานการประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ดีเด่นแห่งปี
ส่วนที่ 4 INTELLIGENCE & COLLABORATION PLATFORM ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงผลงานรางวัลการออกแบบสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมของไทย และยังมี CENTER STAGE FORUM พื้นที่กิจกรรมเวทีกลางพื้นที่กิจกรรมเวทีกลางของงาน สําหรับการเสวนา การนําเสนอ และกิจกรรมสาธารณะ ที่เปิดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างสถาปนิก นักออกแบบ และผู้เข้าร่วมงาน
อีกทั้งยังมีโซนจัดแสดงนิทรรศการฝ่ายกิจกรรมเมืองเเละนโยบายสาธารณะในงานสถาปนิก ประกอบด้วย นิทรรศการอาษาอนุรักษ์ นิทรรศการ ASA VERNADOC 2026 นิทรรศการงานประกวดแบบภาครัฐและองค์กรอื่นๆ รวบรวมนิทรรศการที่แสดงผลงานประกวดแบบและกิจกรรมต่างๆ ที่สมาคมฯ ร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรภาครัฐและองค์กรอื่นๆ
อีกหนึ่งโซนน่าสนใจต้องยกให้ นิทรรศการสมาคมวิชาชีพ ประกอบด้วย นิทรรศการสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย (TIDA) นิทรรศการสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (TALA) ที่มาในหัวข้อ “TALA : ภูมิปัญญาไทย และปัญญาประดิษฐ์” นิทรรศการสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย (TUDA) และนิทรรศการสมาคมสถาปนิกภูมิภาค
นอกจากมุมนิทรรศการที่หลากหลาย ยังมีส่วนที่ 5 ACTIVITIES AND SERVICES กิจกรรมและบริการที่โดดเด่นรอให้ได้ไปสัมผัสกันในงานครั้งนี้ ยกตัวอย่างเช่น ไตรภาคี (ASA / ACT/ CDAST) พื้นที่กลางนำเสนอรูปแบบสนับสนุนการร่วมมือกันระหว่างสามสถาบัน โดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้รับการสนับสนุนจากสภาสถาปนิก และ สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
พร้อมกันนี้ยังมี คลินิกเตรียมสถาปัตย์ โดยสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST) ปิดท้ายด้วยกิจกรรมพิเศษ อาทิ ASA CLUB / ASA Book Shop / ASA KIDS CLUB : KITBLOX & FAMILY CORNER KITBLOX / ASA NIGHT : GALA DINNER และ ASA DAY HEY ศูนย์รวมเพื่อให้สมาชิกคนรุ่นใหม่หรือรุ่นเก๋าพบปะสังสรรค์ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมที่น่าสนใจยังมีอีกมากมายรอให้มาชมภายในงาน และสำหรับผู้ที่สนใจติดตามอัปเดตไฮไลต์นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษในงานสถาปนิก’69 ได้ผ่านทาง www.asaexpo.org และ Facebook Page งานสถาปนิก : ASA Architect Expo
ในโอกาสนี้ ดร.ธงชาติ บุญอยู่ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปิดตัว ASA Application ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มชุมชนออนไลน์ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการจัดงานสถาปนิกได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งบริการหลักสำหรับสมาชิก (Member Focused) ที่จะช่วยในการลงทะเบียนและต้อนรับสมาชิกใหม่ ดูตารางกิจกรรม สัมมนา และกดลงทะเบียนได้ในที่เดียว ระบบดูคะแนนสะสมการพัฒนาวิชาชีพ (CPD) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของสถาปนิก พื้นที่พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก ศูนย์รวมความรู้ เอกสารประกอบวิชาชีพ คลังปัญญาของสมาคมฯ อัปเดตข่าวสารสำคัญจากสมาคมฯ ถึงมือสมาชิกโดยตรง พื้นที่แสดงผลผู้สนับสนุน (ในรูปแบบการโชว์ป้าย/โลโก้) รวมถึงการทำงานภายใน (Internal & Committees) พื้นที่ทำงานเฉพาะสำหรับคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อตรวจทานหรืออนุมัติงาน ช่วยให้เจ้าหน้าที่ (Staff) บริหารจัดการข้อมูลได้ง่าย และในอนาคตจะพัฒนารองรับ การเช็คอินด้วย QR Code การออกใบประกาศนียบัตร (Certificates) อัตโนมัติ เป็นต้น
ด้านนายศุภแมน มรรคา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดงานสถาปนิก’69 กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดงานว่า ล่าสุดมีผู้แสดงสินค้าร่วมงานแล้วประมาณ 830 บริษัท ครอบคลุมพื้นที่จัดแสดงกว่า 85% หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ 24,401.13 ตารางเมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569) สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีต่อเวทีแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
ในจำนวนนี้เป็นผู้แสดงสินค้าใหม่ถึง 201 บริษัท คิดเป็น 23.05% ของพื้นที่จัดแสดงทั้งหมด ขณะเดียวกันยังมีผู้แสดงสินค้าจากต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10% ของพื้นที่ โดยมาจากหลากหลายประเทศ อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ไต้หวัน อิตาลี โรมาเนีย และโครเอเชีย เป็นต้น ด้านผู้ชมงานคาดว่าจะมีจำนวนกว่า 325,000 คน ตลอดระยะเวลา 6 วัน โดยเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม (Professional Visitors) ถึงประมาณ 70% ครอบคลุมสถาปนิก นักออกแบบ วิศวกร ผู้รับเหมา ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ซึ่งล้วนเป็นกลุ่มผู้มีอำนาจตัดสินใจทางธุรกิจ
ปัจจุบัน งานสถาปนิก’69 ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าแล้วจำนวน 4,584 ราย เพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยสัดส่วนผู้ลงทะเบียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Professional Visitors สูงถึง 69.6% หรือคิดเป็นจำนวน 3,190 ราย และเป็นผู้เข้าชมภายในประเทศคิดเป็น 97.5% และมีผู้เข้าชมจากต่างประเทศอยู่ที่ 2.5% สะท้อนถึงบทบาทของงานสถาปนิกในฐานะเวทีระดับนานาชาติที่เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้างและการออกแบบ
นายศุภแมน กล่าวเสริมว่า “งานสถาปนิก’69 ยังคงสะท้อนบทบาทของการเป็นเวทีศูนย์กลางของอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างไทย ทั้งในแง่ของขนาดการจัดงานและคุณภาพของผู้เข้าร่วมงาน ขณะเดียวกัน งานสถาปนิกไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่จัดแสดงสินค้า แต่ยังทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการเชื่อมโยงธุรกิจ การออกแบบ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศมูลค่ากว่า 1.4 ล้านล้านบาท และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาพรวม”
สำหรับไฮไลต์สำคัญภายในงาน ได้แก่ Thematic Pavilion โดยปีนี้มีการจับคู่ดีไซเนอร์และแบรนด์วัสดุก่อสร้างมากที่สุดตั้งแต่เคยมีมา ถึง 8 พื้นที่ ได้แก่ WATSADU NIYOM x HAA Studio, VANACHAI x Studio Tofu, TODA x Supermachine Studio, PANEL PLUS x ACa Architects, HAFELE x Jenchieh Hung + Kulthida Songkittipakdee / HAS design and research, SCG x SaTa Na, SMARTMATT, INTO SPEC x Context Studio, ALUFRAME x Unknown Surface Studio
นอกจากนี้ยังมี Palette of Materials Pavilion พื้นที่ไฮไลต์ใหม่ที่นำเสนอแรงบันดาลใจผ่านการจัดแสดงวัสดุจริงในรูปแบบ Mood Board โดยรวบรวมผลงาน 80 ชุด จากดีไซเนอร์ 40 สตูดิโอ ที่นำวัสดุกว่า 800 ชิ้นมาผสมผสานและตีความใหม่ในมุมมองที่หลากหลาย โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์จากแบรนด์ต่างๆ อาทิ S-ONE, CPH, UNILAMP, TODA, DEFG, Zonic Vision, IS DELIGHT, Panel Plus, Pioneer, BUA Design และ MAHAJAK เพื่อสร้างบรรยากาศและเติมเต็มประสบการณ์ภายในพื้นที่ให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น
ที่สำคัญยังมีนวัตกรรมที่น่าสนใจจากผู้แสดงสินค้าที่นำมาเปิดตัวภายในงานเป็นครั้งแรกภายใต้กิจกรรม Best Innovation Award 2026 อาทิ แบรนด์ INSEE LBM, DOS, TOA, JORAKAY, GREENLAM, DYNASTY CERAMIC, LAVAMIC, S-ONE, SIAMTAK, TOSTEM, VG, WATSADU NIYOM, WDC, CYBER LOCK, BRT, CHAMPACA เป็นต้น
สำหรับผู้ที่สนใจร่วมชมงานสถาปนิก’69 สามารถเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยบริการ MRT สายสีชมพู สถานีอิมแพ็ค เมืองทองธานี (MT01) ที่เดินเชื่อมสู่ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ ได้โดยตรงผ่านประตู Sky Entrance ประตูใหม่ของงาน และทันทีที่ก้าวเข้าสู่พื้นที่จัดแสดง ผู้ชมจะได้พบกับ “Palette of Materials Pavilion” เป็นจุดแรก เสมือนจุดเริ่มต้นในการสำรวจภาพรวมของวัสดุและเทรนด์การออกแบบในปีนี้
และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมงาน ทางผู้จัดยังมีบริการ Minivan Service รับส่งฟรี ไปยัง BTS หมอชิต และ MRT พระราม 9 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 20.30 น. รวมทั้งยังมอบสิทธิพิเศษต่างๆ จากแบรนด์ชั้นนำ ครอบคลุมทั้งหมวดอาหาร เครื่องดื่ม โรงแรม และการเดินทาง เช่น Bolt, LINE MAN RIDE, โรงแรมทีเค พาเลซ และร้านอาหารบริเวณโดยรอบอิมแพ็คอีกมากมาย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้
งานสถาปนิก’69 ภายใต้แนวคิด “สติมา : ปัญญา : พร้อม(ท์) | SATI : WISDOM : PROMPT” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เม.ย. – 3 พ.ค. 2569 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://architectexpo.com/prereg/TH