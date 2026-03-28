อุตุฯ เตือนอากาศร้อนจัดต่อเนื่อง ! เผย 11 จว.เสี่ยงภัยลมฝนฟ้าคะนอง

🎯กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (28 มี.ค. 69) คาดว่าประเทศไทยทุกภาคมีอากาศร้อนตอนกลางวัน และอากาศที่ร้อนจัดบางพื้นที่ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก อาจเกิดฝนฟ้าคะนอง พร้อมกับความเสี่ยงจากลมกระโชกแรง
โดยมี 11 จังหวัดติดอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงภัยปานกลาง ได้แก่ ภาคเหนือ : พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: เลย บึงกาฬ ชัยภูมิ และนครราชสีมา ภาคตะวันออก : ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
🌡️พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (28 มี.ค. 69) : ร้อนถึงร้อนจัด☀️
ประเทศไทยมีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง เนื่องจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด โดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นในบางพื้นที่ไว้ด้วย
😷 ฝุ่นละอองในระยะนี้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน มีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมาก เนื่องจากมีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลาง
🌡️พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า : เตือนร้อนจัด-ลมกระโชก-ลูกเห็บตกบางพื้นที่☀️ 🌦️
ช่วงวันที่ 28 มี.ค. – 3 เม.ย. 69 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง เนื่องจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยในช่วงวันที่ 28 – 29 มี.ค. 69 ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 28 - 29 มี.ค. 69 มีฝนน้อยและมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 30 มี.ค. – 3 เม.ย. 69 ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นแต่ยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ มีกำลังแรงขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมียังคงมีกำลังอ่อน โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
🛰️ข้อควรระวัง: ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนไว้ด้วย ตลอดช่วง
สถานการณ์แผ่นดินไหว(ช่วงวันที่ 27 - 28 มี.ค. 69): ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 1.9,2.5 และ 2.8 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด